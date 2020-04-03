新冠肺炎│22歲染疫女警36歲女友人初步確診　曾赴尖沙咀日本餐廳

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，早前一名22歲女警確診（第428號個案）。據了解，該名女警一位36歲朋友今日（3日）亦確診，她曾接觸該名女警，並於3月20日曾到尖沙咀一間日本餐廳，4月1日開始發燒，今日到北區醫院急症室求診。

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今晚增至少4宗初步確診個案

據了解，本港今晚再新增至少四宗初步確診個案。其中北區醫院一名36歲女子對新冠病毒呈陽性反應，她曾接觸早前確診的深水埗警署女警，在3月20日曾到尖沙咀一間日本餐廳。

根據當局資料，22歲確診女警曾於3月20日與同袍前往尖沙咀諾士佛臺酒吧All Night Long，而同日她亦到過尖沙咀文遜大厦。搜尋發現該大廈亦有日本餐廳，未知女警否與該36歲女子一同進餐。該食店電話今晚未有人接電。

女警確診時，她的密切接觸者理應被送到檢疫中心，未知初步確診的36歲女子為什麼未有被送往檢疫，反在今天因發燒及肌肉痛而到北區醫院求醫。

22歲確診女警3月20日曾到尖沙咀文遜大廈。

該名22歲確診女警為深水埗警署警員。（資料圖片／羅君豪攝）

曾蒲吧71歲長者初步確診

律敦治醫院新增一名71歲男子初步確診，他在發病前一星期到訪過酒吧，期間沒有戴口罩。聯合醫院新增兩名患者，分別是26歲男子和24歲女子。