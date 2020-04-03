新冠肺炎│五運輸酒店工會促政府立法　搭車須戴口罩　列作職業病

陸路公共運輸業、航空業及酒業共5個工會今日（3日）召開記者會，批評政府未有一早封關，加上檢疫措施鬆檞，導致不少外來檢疫人士可以自行回家或選擇酒店進行隔離，令航空、公共交通工具、酒店等變成「一條龍」播毒鏈。 他們提出5大訴求，包括政府立法規定所有人士乘搭公共交通工具時須佩戴口罩，要求檢疫人士需要由政府安排的專車接送去指定檢疫地，以及將新冠肺炎列作職業病內。

陸路公共運輸業、航空業及酒業共5個工會，批評現時的疫情已經達「戰時狀態」，要求政府加強防疫。（黃舒慧攝）

5個工會包括巴士業職工會聯盟、港鐵新動力、香港空勤人員總工會、航空同業陣線及香港酒店工會，今日召開跨工會記者會。他們形容現時的疫情已經達「戰時狀態」，由於現時外地回港的人士可以自行安排住處及乘坐交通工具離開，擔心航空、公共交通工具、酒店等變成「一條龍」播毒鏈。

巴士業職工會聯盟副主席林錦標批評，「規定食客入食肆要戴口罩，但搭巴士唔使呢？如果乘客有確診者又無戴口罩，我哋真係岌岌可危。」他擔心回港的人士中曾經出現陰性轉陽性，或檢疫結果調亂的情況，「任由佢哋自行搭車，對車長同乘客都唔好。」

巴士業職工會聯盟副主席林錦標認為，政府應規定所有人士乘搭公共交通工具時須佩戴口罩。（黃舒慧攝）

而酒店及航空則指出，前線人員的防護裝備不足。香港空勤人員總工會陳佩妍稱，現時無論長短線航班，空中服務員均只獲分一個眼罩及兩個口罩，但卻經常有可能與帶菌者同機，相關裝備顯得不足。

香港酒店業工會主席徐考澧也表示，不少前線人員因公司未有分發防護裝備，但工作上或會接觸檢疫人士而自行購買，「無理由要用我哋自己份糧去買嘢。」

香港空勤人員總工會陳佩妍稱，現時無論長短線航班，空中服務員均只獲分一個眼罩及兩個口罩。（黃舒慧攝）

他們向政府提出5個訴求，分別是：

1.立法規定所有人士乘搭公共交通工具時須佩戴口罩；

2.要求檢疫人士需要由政府安排的專車接送去指定檢疫地；

3.加強檢疫人士的識別系統；

4.將新冠肺炎列入職業病補償中；

5.規定不同行業僱主必須向前線員工提供充足的防護裝備。