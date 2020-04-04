【新冠肺炎】西九總區PTU 46歲男警長初步確診　累計4名警員中招

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計個案已達846宗。警方今天（4日）早上指，一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診，該名警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者。

如該名警長最終確診，將會是本港第4名確診的警員。

第三名確診警員是31歲男子，衞生防護中心曾指，該名警員與22歲確診女警沒有密切接觸，但昨晚在網上資料中，卻列出31歲男警同樣曾到尖沙咀酒吧All night long，但未知二人是否同一日前往。