【新冠肺炎】西九總區PTU 46歲男警長初步確診　累計4名警員中招

撰文：鄭翠碧
最後更新日期：
新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計個案已達846宗。警方今天（4日）早上指，一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診，該名警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者。
如該名警長最終確診，將會是本港第4名確診的警員。
第三名確診警員是31歲男子，衞生防護中心曾指，該名警員與22歲確診女警沒有密切接觸，但昨晚在網上資料中，卻列出31歲男警同樣曾到尖沙咀酒吧All night long，但未知二人是否同一日前往。
警方表示，再有一名警員初步確診感染新冠肺炎。（資料圖片）
警察公共關係科指，一名駐守西九龍總區的46歲男警長初步確診，該名警長隸屬機動部隊，過去14日曾參與反罪惡巡邏及人群管理行動，沒有外遊記錄，亦非早前確診警員的緊密接觸者。他在4月2日感到不適，到公立醫院求醫，經初步測試後於昨日晚上得知對「2019冠狀病毒病」呈陽性反應。
+3
+2
警方稱，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，提供該名警長近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。而基於公共衞生考慮，警方會採取數項措施，包括在等候衞生署進一步評估及建議前，與該警長駐守同一隊伍的所有警務人員，將會安排「在家工作」；所有在西九龍機動部隊行動基地工作的警務人員均需佩戴口罩，而進出警署人士均需量度體溫。警方續指，相關警署設施及警察宿舍已徹底清潔及消毒，警方會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響，也會提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。
+3
+2
警方在社交平台facebook專頁致歉。 (facebook截圖)