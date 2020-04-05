【新冠肺炎】近七成僱主指政府對外傭抗疫宣傳不夠　陳凱欣促關注

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，早前有多宗外傭確診個案，惟周末仍有不少外傭聚集。立法會議員陳凱欣今日（5日）召開網上記者會，公布一份調查，指有近七成僱主對政府向外傭的防疫宣傳力度不夠，另外自2月以來只有一成外傭留在家中無外出。陳凱欣促當局關注，除了加強宣傳外，亦建議警方周末可加強巡邏，若有屢勸不聽應該考慮執法。

立法會議員陳凱欣今日做網絡記者會，促社會關注外傭防疫的議題。（網上截圖）

陳凱欣今日在美孚天橋底外傭聚集處直播記者會，公布「僱主對外籍家庭傭工的防疫意識意見調查」。調查訪問1,363名本港外傭僱主，有55%認為家中外傭的防疫認知不夠，67%認為政府對外傭的防疫宣傳不夠。調查顯示，85%僱主支持外傭放假日留在家中，但從二月以來，只有一成的外傭無外出聚會。

陳凱欣指有外傭表示從未收政府宣傳單張

陳凱欣表示記者會前曾向聚會的外傭了解，都指從未收到政府發出的防疫宣傳單張或者防疫物資。陳凱欣指，全港有40萬名外傭，都是香港家庭的一份子，促請政府關注外傭聚會帶來的社區風險。她指除了外傭聚會有機會將病毒帶回家，亦有可能僱主上班後，將病毒傳染給家中外傭。

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她建議政府應當在廣播電視中加大對外傭防疫的宣傳，最好能用外傭故鄉的語言，另外亦可以用多種語言向外傭派發傳單、防疫物資等等。同時她指政府應該加派人手巡邏，屢勸不聽的應當執法。

陳凱欣亦提醒僱主，外傭有法定的假期，不要因為抗疫而忽視外傭的權利。

▼防疫辣招 禁四人以上聚集 關閉多項設施▼