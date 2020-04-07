新冠肺炎｜上環熟食中心有啤酒推銷員兜售　食環署：禁止無牌賣酒

新冠肺炎疫情持續，政府下令酒吧、酒館等關閉 14 天，但擁酒牌的食肆可獲豁免，可繼續提供飲品作佐餐之用。《香港01》記者上周前往旺角及上環的熟食中心視察，發現食客依舊暢飲啤酒，並於上環熟食中發現啤酒推銷員在場賣酒，為客開酒。 惟翻查酒牌局資料，該熟食中心均無食肆領有酒牌。管理熟食中心的食環署指出，食客可於熟食中心的公共座位間飲用酒類，惟不容許有人在轄下的街市熟食中心或熟食市場的攤檔範圍內無牌賣酒。

上環市政大廈熟食中心內，《香港01》記者目擊有啤酒女郎為食客開酒。（麥凱茵攝）

酒牌局領牌食肆名單 未有上環市政大廈項目

多間酒吧爆發集體感染新冠肺炎，政府上周四（2日）最終決定禁止酒吧等停業14日，但領有酒牌的酒樓或餐廳，主要經營提供膳食服務，只需要關閉其吧枱範圍；而供應酒類只屬佐餐性質，則不受影響，惟仍需遵照「限客令」，即店內人數減半，每枱只可坐四人，每枱之間相距至少1.5米或有阻隔，並需為入店食客量度體溫和提供消毒液。

記者在上周六 （4日）到過上環市政大廈的熟食中心視察，雖然每枱並沒有超過4個的座位，也有空置座位來相隔每枱食客，但卻未見有店員為食客量度溫度，有違政府的抗疫要求。同時，現場更有啤酒小姐協助為食客開酒，若按政府的佐餐性質並未違法，食客因均有「叫餸食飯」而不算違規。

惟熟食中心內的食肆是由食環署發出許可證，並獲豁免履行《食物業規例》所訂的持有食物業牌照的義務；翻查酒牌局資料，不論輸入上環市政大廈、上環熟食中心或上環皇后大道中345號，都沒有顯示有食肆取得酒牌。

▼「禁酒令」下 上環市政大廈熟食中心情況▼

旺角熟食市場防疫措施足

記者亦曾到過旺角綜合大樓的熟食市場，由於熟食中心內與福利機構及政府場所相鄰，因此管理顯得較其他街市內的熟食中心良好，食環署不單派出專人在門口逐一為進入的食客量度溫度，場內的座位用膠帶或膠袋封好，使每枱不會超過4人及兩枱之間相隔1.5米距離。當日為中午時份，未見有啤酒小姐推銷啤酒，現時的食肆也沒有出售任何酒精用品，但有食客自行帶酒到熟食中心飲用，而「禁酒令」下食客攜帶酒品到食肆內飲用並不違規。

旺角綜合大樓熟食市場內，座位有以膠帶圍封分隔。（黃寶瑩攝）

▼「禁酒令」下 旺角綜合大樓熟食市場情況▼

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食環署：熟食檔賣酒需領酒牌 禁止無牌賣酒

《香港01》就事件向食環署查詢，包括在「禁酒令」下在處所推銷酒品並有食客就地享用是否違例，署方如何跟進熟食中心未有酒牌下出售酒品，以及新規定實施後有否派員到熟食中心巡視等。

食環署發言人回覆指，根據《應課稅品（酒類）規例》，任何人士如有意在任何處所售賣酒類飲品，供人在該處所內飲用，必須在經營有關業務前領有酒牌。 如轄下的街市熟食中心、熟食市場的攤檔欲售賣酒類飲品供其顧客在其攤檔範圍內飲用（公共座位間除外），便須申領酒牌才可經營有關業務。食環署強調，不會容許有人在轄下的街市熟食中心、熟食市場的攤檔範圍內無牌賣酒；過往亦曾將違例個案轉介相關執法部門跟進，署方將會繼續將轄下場地的懷疑無牌賣酒個案轉介相關部門跟進。

發言人強調，會根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章） 的指示， 巡查受規管場所，確保其遵守規例中的有關規定。如發現違規，會視乎實際情況採取適當行動。