多國推行工資援助　救濟受疫情影響行業　職工盟批港府思維落後

新型冠狀病毒疫情席捲全球，重創全球經濟，加上受「限聚令」影響，部分行業如飲食業、服務業從業更收入大減，甚至失業。特首林鄭月娥今日（7日）在行政會議前表示，第二輪防疫抗疫基金將以「保就業」為主。 觀乎其他國家，部份針對受影響行業，已推出工資補貼措施，並且要求僱主不能解僱員工。職工盟主席吳敏兒表示，打工仔現已處於水深火熱，批評政府不應拘泥於行政，可向新加坡借境，「按照不同工種去發放」。

▼最新一輪防疫措施▼

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羅致光曾評失業援助金「遠水不能救近火」



港府即將公布第二輪防疫抗疫基金，特首林鄭月娥今日（7日）在行會前表示，十分認同「保就業」方向，至於會否回應坊間要求已久的薪金補助方案、失業援助金則是未知之數。勞工及福利局局長羅致光曾在2月下旬，在網誌指失業援助金牽涉大量行政程序，當中又有供款問題，形容「遠水不能救近火」。

羅致光認為，成立「臨時」失業援助金是遠水不能救近火。（資料圖片）

工會望港府向新加坡借鏡



重創各國經濟，地方政府相繼推出多項措施「救市、救人」。職工盟主席吳敏兒表示，工會早前比較過12個國家的援助方案，當中以丹麥、英國明顯較優，「丹麥其中一個條件，係唔可以裁員，呢個先應該係計劃原意」。她認為，同樣位於亞洲的新加坡亦相當值得參考，「按照不同工種去發放」。



值得留意的是，大多相關國家原已設立一套勞工保障制度，如失業保險、失業援助金等，以致更容易應變。吳直言，港府向來依賴綜援，一遇到如疫情般突發情況，便難以應付。

英國下令關閉酒吧、食肆，政府向受疫情影響，無法工作的上班族支付8成薪金。（Reuters）

針對受疫情影響行業的部分援助措施

阿根廷 支付企業工人工資，最少保證14天全薪、4月份自由工作者、自僱人士可獲1萬披索（約1527元） 澳大利



歐元2655元以上，政府代付8成人工；歐元1700元至2655元以上，政府代付8成半人工；歐元1700以下，政府代付9成人工



加拿大 75%工資補貼 瑞典



僱員維持8成工時，可支取9成人工（80%僱主，10%政府）；僱員維持6成工時，可支取8成半人工（65%僱主，20%政府）；僱員維持4成工時，可支取8成人工（50%僱主，30%政府）

丹麥

只要受疫情影響的企業保證不裁員，支援7成半收入，上限為23000DKK（約2.6萬港元），為期3個月

英國 支援8成的收入 愛爾蘭

半失業工人可申請半失業工資保障，維期最多234日 紐西蘭



企業證明收入減少3成，即可申請工資支援，維持員工8成收入 法國



不能在家工作僱員可得7成工資保障，在半失業制度保障下，工人可得7成時薪，最多12個月 德國 6成工資保障；兼職保障，支付員工因工時減少的收入6成 挪威 政府向被裁員者支持62%至80%工資，支付自僱人士8成入息 新加坡 資助企業向員工發放薪金，會補貼四月份所有本地員工的七成半薪金 資料來源：職工盟

職工盟主席吳敏兒（右）保守推算現已有四分一僱員在放無薪假。（高仲明攝）

批政府思維落後



對於港府能否於第二波抗疫基金中推出，吳敏兒認為不樂觀，「睇佢個勢都唔似會做。」政府期望措施能「長遠保就業」，吳反問：「點解唔依家去enhance（加強）呢樣嘢？」她批評，現時市民已在水深火熱，「有人需放無限期無薪假」，惟政府的思維極為落後，仍然拘泥於大量行政工作，「很多時可以電子化，加拿大、美國呢方面都做得好好」。