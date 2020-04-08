逃犯條例｜內地漢藏胡椒噴劑　稱怕遭港人針對帶備自衛　囚16月

有網民在11月12日發起「破曉行動」，支持反修例抗警暴的示威行動，警方因而嚴密戒備，並在中環巡邏時截查一名內地男子時，發現他涉持有他人的身份證和藏有一支胡椒噴劑。該內地男今日（8日）在東區法院認罪，並稱因受當時的反修例新聞影響，害怕到訪香港後會被香港人針對，因而在淘寶購入胡椒噴劑自衛，但從未曾使用；裁判官聽罷求情後，判處被告即時入獄16個月。

持雙程證來港的被告秦強，在東區法院承認兩項罪名，被判入獄16個月。(資料圖片)

被告秦強，22歲，持雙程證來港，承認一項管有他人身份證，及一項無牌管有槍械罪。控罪指他於去年11月12日，在中環永樂街文樂商業大廈外，無合理辯解而管有屬於葉姓事主的身份證；以及在中區警署管有一支胡椒噴劑，而他沒有持有該等槍械的管有權牌照。

萬聖節活動拾獲他人身份證

辯方律師求情時指，被告為山東人，曾修讀特別機械專業大專課程，但未畢業就轉往深圳任搬運工人，去年11月被捕至今一直還押。被告稱他到香港蘭桂坊參與萬聖節活動時拾獲該張身份證，並無意用之圖利或尋找工作，只是一時大意忘記處理。

怕受針對隨時帶備胡椒噴霧

至於被告身上的胡椒噴霧，他聲稱受反修例運動影響，害怕來至內地的他會被香港人針對，因而預先準備胡椒噴霧以保護自己，但從來未使用過。被告又稱被捕後與家人失聯，擔心家人狀況，故求法庭輕判。

裁判官聽罷求情後，就兩罪合共判處24個月監禁，考慮到被告認罪，將刑期扣減3分之1至16個月。

案件編號：ESCC2539/2019