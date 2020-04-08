【新冠肺炎】建制派狙擊陳淑莊酒吧開會涉違法　港府稱警方將調查

新型冠狀病毒肺炎疫情在港持續蔓延，立法會衞生事務委員會今日（8日）就防控措施開會，席間共28位議員提問，19名建制派議員當中，有15人發言直斥公民黨議員陳淑莊日前被市民拍攝到在已落閘的酒吧內開會，涉嫌違反「限聚令」，揶揄該聚集是「陳淑莊酒吧群組」。 食物及衞生局局長陳肇始透露警方正在跟進並會調查事件，惟仍遭民建聯議員梁志祥多番追問，要求對方直接回答「即係陳淑莊犯咗法？」同黨的委員會主席蔣麗芸最終亦幫口稱，由於警方正調查，相信官員難以即時回答。

率先在武漢爆疫的新型冠狀病毒肺炎疫情至今仍在全球蔓延，港府為減少社區傳播，實施「限聚令」禁止多於4人同時於公眾地方聚集，亦頒令要求食肆限制客人數目。立法會議員陳淑莊上周四（2日）被市民拍攝到，與40多人在一間「下半閘」的酒吧聚集，陳其後解釋是與酒吧業界代表開會，酒吧當時無營業，而自己以議員身份出席，料無違反規例。

議員促官員會上交代陳淑莊有否違法 陳肇始：警方正調查事件

這宗事件成為今日立法會衞生事務委員會會議的焦點，有份發言的建制派議員，大部份均直斥陳淑莊不負責任，其中民建聯的何俊賢促當局釐清議員是否有特權，又指執法者的檢控率等同「零抗疫」，黨友梁志祥則要求當局回答陳淑莊在此事上是否已違例。

食物及衞生局副秘書長(衞生)陳偉基解釋，規例下有12種獲豁免的情況，議員若在議會內工作屬其一，若在議會之外的地方開會，則需按其他11種豁免情況而定，今次事件屬特別個案，需視乎當時環境及證據。局長陳肇始再補充指，理解到相關個案的報道，警方會調查，並按規例下賦予執法人員的權力跟進。

梁志祥其後再追問，要求陳偉基即時回答陳淑莊是否有違法，反問「點解唔可以直接答，佢有認咗開會」，最終由委員會主席蔣麗芸出手稱：「我諗秘書長好難而家答你，已交咗界警方調查」。

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議員憂有錢就可以包場 違規管原意

同樣有發言的何啟明及黃定光，則不約而同將事件與陳淑莊的健康扯上關係，何啟明形容出席酒吧會議的人是「陳淑莊群組」，指事件反映有錢就可以包場，這些聚會或爆發疫情，他稱關心陳淑莊的身體健康。進出口界議員黃定光則稱，陳淑莊曾在議會內叫人Stay Home（留在家中），但自己就Stay Bar（前往酒吧），黃續指：「我真係擔心佢有患過腦瘤，咁嘅身體真係要保重」。

陳偉基回答時稱，法例599章F（即限客令）所有提供餐飲的食肆均適用，而599章G（限聚令）則規管公眾地方的聚集人數，需視乎涉及的地方是否公眾可以進入。

泛民斥保皇黨開會時未討論抗疫

建制派的狂轟攻勢惹泛民議員不滿，民主黨議員鄺俊宇斥現場尤如「陳淑莊批鬥大會」，張超雄形容「保皇黨全部唱埋同一首歌」，如同「執到寶、咬住唔放」，做法是「撈政治資本」，並非如議程般討論公共衞生措施、代表市民向政府進言。人民力量議員陳志全則認為，政府推新法例後未有開個別會議釐清規例，市民大眾無法了解法例的細節。

食衞局則稱，新例因緊急情況而訂，政府會繼續在不同平台解答市民的疑問。

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