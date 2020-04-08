新冠肺炎｜澳門推百億抗疫基金　僱員獲每月5000元資助為期三個月

新冠肺炎疫情持續，澳門政府今日（8日）公布第二輪百億元抗疫基金措施。澳門經濟財政司司長李偉農表示，今年8月至12月會向澳門居民多發一次價值5,000元的消費補貼，連同第一期合共8,000元。同時會向財政局申報職業稅、符合資格的僱員，發放一次性三個月的資助，每月5,000元，共15,000元。

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澳門政府宣布，向財政局申報職業稅、符合資格的僱員，發放一次性三個月的資助，每月5,000元，共15,000元。惟獲2018年度職業稅退稅計劃獲退還20,000元上限的澳門僱員，以及公共行政工作人員不獲發資助。

就業培訓方面，失業人士若報讀政府開辦的就業導向培訓課程，可獲6,656元補貼，在完成培訓後，學員可獲安排就業轉介工作。而在職人士若報讀政府開辦的技能導向培訓課程，可獲發5,000元津貼。自由職業者方面，政府宣布向他們發放上限10萬元銀行貸款的2年期利息補貼，而利率補貼上限為4%，補貼最高金額為8,000元。

另外，支援企業方面，澳門政府宣布，將以僱員人數計算，向合資格企業發放一次性援助款項，金額由1.5萬至20萬元。同一納稅人若持有多間商號，最多只獲發100萬元；獲發援助款項者，如於6個月內不合理解僱僱員，須按比例退回款項。

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