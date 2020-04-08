新冠肺炎｜國泰：現時每周營運三航班包括北京上海　四月餘3%客運

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延全球，率先爆發疫情的湖北省武漢市今天（8日）解封，意味當地人士將可隨意到全國各省市，包括到本港。國泰航空回覆《香港01》表示，國泰港龍航空現時營運每周三班航班，包括北京、上海浦東和吉隆坡三個航點，其中兩個爲中國內地航點。衞生防護中心總監黃加慶昨日曾說，由於有專家指，武漢及湖北省的人士感染風險不及海外人士高，因此這批人只需強制家居檢疫，不需戴電子手帶，但當局會為他們進行深喉唾液檢測。

國泰港龍航空現時營運每周三班航班，包括北京、上海浦東和吉隆坡三個航點，其中兩個爲中國內地航點。（資料圖片）

國泰指，四月營運極少數的基本客運航班，當中國泰港龍航空將營運各每週三班航班前往三個航點，包括北京、上海浦東和吉隆坡，其中兩個爲中國內地航點。此外，鑑於新型冠狀病毒疫情持續蔓延，以及多國政府實施旅遊限制，令旅遊需求嚴重下滑，國泰航空及國泰港龍將於四月削減97%客運網絡運力。國泰強調，新型冠狀病毒疫情爆發令公司同事和乘客深感憂慮，會以乘客與員工的健康及安全為首要考慮。

另外，港鐵早前公布，因應新型冠狀病毒的疫情，來往香港西九龍站及內地的高鐵列車服務仍然暫停，香港西九龍站亦已暫時關閉，目前未有恢復通車的日期，港鐵和中國鐵路已停止出售任何來往香港及內地的高鐵車票，港鐵網頁亦無顯示有高鐵車票發售。

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