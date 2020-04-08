【新冠肺炎】麥難民嘆未獲政府支援　重返麥當勞：會好好珍惜地方

受新型冠狀病毒疫情影響，麥當勞近日暫停晚市堂食服務，一眾「麥難民」頓時失去居所。麥當勞今日（8日）晚上6時起恢復堂食，有過去14日在公園、街上流連的露宿者，對今晚終有著落感安心，「難得有瓦遮頭，會好好珍惜。」第二波抗疫基金今日出爐，但未見有針對露宿者的援助，露宿者權哥無奈道：「我哋都只係一小撮啦⋯⋯佢哋未必著眼喺我哋身上。」

權哥自稱是「半露宿者」，一個月一大半時間會在麥當勞過夜，今年已是第4年。（李澤彤攝）

入座率僅兩成

麥當勞早前指為配合防疫，暫停晚上6時後提供堂食服務。不過，麥當勞今日（8日）晚上6時起恢復堂食，惟餐廳暫不接待任何發燒及沒有戴口罩之人士，以保障食客及員工的安全。

記者今日下午6時到位於深水埗欽州街的麥當勞觀察，有員工在門口為食客探熱，坐位間亦需隔開1.5米距離，變相入面只剩一半座位。現場所見，大多顧客選擇外賣，入座率只有約兩成，亦有少量露宿者重返「居所」。

37歲的白內障患者權哥在麥當勞露宿已接近4年。他解釋，雖然在區內租了一個床位，月租1800元，惟環境極差，苦笑：「沖唔到廁，廁所亦打唔開蓋」，空氣亦不流通，故平日「一半喺麥當勞露宿，一半喺屋企居住。」

權哥過去兩周租過賓館，亦曾在街上流連，直言對麥當勞重開感高興：「起碼唔駛喺街到 ，要差電時又唔方便。」（李澤彤攝）

快餐店停晚市 政府場地關 四處流連

權哥主要收入只有傷殘金6,000多元，過去14日麥當勞暫停晚市堂食，加上受政府場地關閉影響，坦言自己每日都為過夜、三餐擔憂。他有數日租住賓館，其餘時間則到處露宿，但已花近千元，「因為有皮膚病，點都要沖涼」。他對麥當勞重開感到高興，「起碼唔駛喺街到 ，要差電時又唔方便」。

他指，由於座位與座位之間有一定距離，可供食用堂食位置大減，坦言不會令人「難做」，若果人多會離開，凌晨才重返快餐店，「難得有瓦遮頭，會好好珍惜」。權哥認為，露宿者在抗疫基金中完全被遺忘，「佢哋諗法係先幫食店度過難關，未必諗到露宿者嘅影響⋯⋯可能相對佢哋嚟講，我哋都只係一小撮啦⋯⋯佢哋未必著眼喺我哋身上。」

市民謝小姐認為政府對露宿者支援不足。（李澤彤攝）

過去兩周訓街 天氣寒冷兼落雨

除了權哥，57歲的王先生亦是重返麥當勞的露宿者之一。他早於5時半便前來，解釋過去兩周於深水埗附近的公園、銀行門口露宿，「天氣好凍，又落雨」，坦言環境一定比較惡劣，心情亦很焦慮。他指，自己過去兩周曾向社工求助，但無奈宿位有限未能受惠。王指，麥當勞晚市重開，起碼不用再流連街頭，今日打算留下過夜。他亦認為，政府不會幫到露宿者，「暫時都未必有，有到未必幫我哋。」

市民謝小姐認為晚市堂食人流少，重開對一般人沒太大影響，「朝早都係照開」。她認為，對露宿者而言固然是好事，惟憂衛生問題，「政府幫助一定唔夠，深水埗呢頭有好多露宿者，應該俾個地方佢哋抖，唔好乜都唔做。」

選擇外賣的麥先生亦認為，數月以來皆盡量避免外出用餐，「買返嘢食返屋企煮」。他指，堂食重開與否對他沒有影響，認為市民自律，保持衛生才是關鍵。