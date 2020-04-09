防疫抗疫基金│兩輪基金致赤字突破2700億　政府身家仲剩幾多？

行政長官林鄭月娥昨（8日）公布第二輪防疫抗疫基金，推出「代出糧」、向受「限聚令」影響行業提供資助等措施，涉及1,375億元。連同早前公布的第一輪抗疫基金，以及財政預算案中紓困措施的支出，總開支達到2,875億元。 倘以上額外措施的開支，均會在2020/21年度支付，則年度預算赤字將由1,391億元擴大至2,766億元，金額比回歸以來至2019/20年度的赤字總和還要多，破回歸以來紀錄。 雖然赤字破紀錄，但財政赤字只反映政府一年的收支情況，會影響政府財政儲備的結餘，但不代表庫房就此耗盡。受支援措施影響，2020/21年度，港府財政儲備減少至8,565億元，這筆儲備是港府4萬億元外匯基金的其中一部份，後者即港府的總資產。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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早前公布的2020/21年度財政預算案中，因預期政府收入會因外圍經濟及疫情影響而減少，加上向全港18歲上永久性居民派發1萬元及稅項寛免等措施，2020/21年度財算赤字高達1,391億元，相等於本地生產總值約4.8%，亦突破赤字佔GDP 3%的國際標準。

政府昨公布開支高達1,375億元第二輪抗疫基金。假如第一、二輪抗疫基金、預算案中相關措施的開支，均在2020/21年度支付，年度預算赤字將由1,391億元擴大至2,766億元，不僅破回歸以來歷屆政府的紀錄，而赤字佔本地生產總值的比例亦將增至9.5%，惹來關注。

回歸至2019/20年度，本港有6個年度最終出現財政赤字，合共涉及2,339億元，意味今次政府史無前例的多輪救市措施所致的赤字比過往歷年赤字總額還要多。其中，01/02出現633億赤字、02/03出現617億赤字、而03/04則有401億赤字。

財政儲備8,565億元 約15個月政府開支

實際上，財政赤字或盈餘，即一個財政年度中，政府收入與政府開支的差額，只反映政府在該年度的收支情況；某個財政年度錄得赤字，會影響政府財政儲備的結餘，但不代表庫房就此耗盡。

連同2019/20年度378億元的赤字，連續兩年預算案「見紅」，政府財政儲備因此由2018/19年度的11,616億元，減少至2019/20年度的11,331億元；2020/21年度再減少2,766億元至8,565億元，後者相當於15個月政府開支。財政司司長陳茂波強調政府財政仍然穩健。

而具體來看，港府近萬億的財政儲備可分為九大部份，包括政府一般收入帳目，以及八個有指定用途的基金，分別為基本工程儲備基金、土地基金（未來基金主要部份）、公務員退休金儲備基金、獎券基金、創新及科技基金、基本投資基金、貸款基金及賑災基金。

政府全副身家：4萬億外匯基金

政府進一步將財政儲備及其他資產存放於外匯基金，由金管局管理及投資賺取回報。截至2018年底，外匯基金資產總值達到4萬億港元，這才是港府的資產總值。

外匯基金可大致分為三大部份，分別為貨幣基礎﹙1.7萬億元，佔外匯基金總資產約42%﹚、財政儲備與政府及法定組織存款﹙包括相關負債，1.7萬億元，佔比約43%﹚、基金的累計盈餘及重估儲備﹙6,103億元，佔比約15%﹚。

﹙金管局網站圖片﹚

雖然外匯基金中的貨幣基礎及有特別用途的基金不可隨意動用，但社會上一直有聲音要求將部份盈餘回撥用作公共開支，解決長遠民生問題。

基金、儲備間轉撥有先例

基金、儲備間能否轉撥，在非常時期作紓困之用？去年的《預算案》中，陳茂波就曾將獨立在財政儲備以外、存放在外匯基金的824億元房屋儲備金，分四年回撥至一般收入帳目，確保未來幾年的預算均有盈餘。他當時解釋，房委會未來幾年的預測結餘均超過400億元，不需要動用儲備金；同時社會上又有意見認為，房屋儲備金獨立於財政儲備之外，未能全面反映政府財政狀況，因而回撥到財政儲備。

▼保就業計劃問與答▼

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而這筆房屋儲備金實際上又是上一任財爺曾俊華轉撥基金的結果。2014年，曾俊華利用政府財政儲備在外匯基金中的投資收益成立房屋儲備金，以支持公營房屋發展及相關基建，變相減少了政府當年的分紅，縮少一般收入帳目結餘。