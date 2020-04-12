復活節│單車館公園櫻花盛放　高峰時近十人圍拍　市民稱保持距離

春暖花開，將軍澳單車館公園內的櫻花綻放，為新冠肺炎疫情陰霾帶來一點色彩。《香港01》記者今日（12日）到訪將軍澳單車館公園時發現，無論是持專業相機，或是簡單如隨身手機的市民，也按捺不住為盛放的櫻花拍照，亦有爭相與櫻花合照、駐足觀賞，頗為熱鬧，最高峰時有近十人圍著一棵櫻花。

將軍澳單車館公園內的櫻花綻放。（倪清江攝）

受疫情影響，港人難如往年般到日韓賞櫻熱點遊玩，但其實本地也有櫻花熱點。位於將軍澳的單車館公園共有11棵櫻花，分別是9棵台灣品種的鐘花櫻桃，以及2棵日本品種的山櫻，近日已開得燦爛，部分仍含苞待放，粉紅色的花瓣點綴了一片綠色，引人注目。

近日新冠肺炎確診個案放緩，加上今日陽光普照，不時有微風吹拂，吸引路人停下來賞櫻，不時拿出手機為朵朵櫻花留「倩影」。由早上起，已有不少攝影發燒友到來拍照，當中不乏「長炮」等專業攝影器材，有些更帶同腳架，最高峰時有近十人圍著一棵櫻花。

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攝影發燒友盧小姐指「影完就番屋企，唔會太擔心」。（黃舒慧攝） 櫻花盛開吸引攝影發燒友：影完就走 櫻花盛放，吸引了攝影發燒友前來拍照。住在將軍澳的攝影發燒友盧小姐指自己「自從限聚令實施咗之後，幾乎沒出過門口」。她知道公園裏的櫻花剛開了不久，於是今日特地前來拍攝，「影完櫻花睇下仲有冇嘢影，有蝴蝶就可能影埋」。被問到到櫻花樹下拍攝的人流頗多，會不會有所顧慮，盧小姐指大家都會保持一定距離，而且都是各自影相，不會有交流，「影完就番屋企，唔會太擔心」。

▼將軍澳單車館公園櫻花盛放▼