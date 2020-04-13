新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院負壓病房故障　機電署：中央系統路由器失靈

新型冠狀病毒肺炎疫情未平息，香港至今日（13日）累計有1,010宗個案（包括1,009宗確診及1宗疑似），確診患者需入住公立醫院負氣壓隔離病房治療。 醫院管理局公布，瑪嘉烈醫院傳染病中心的負氣壓病房一度故障30分鐘，受影響病人及醫護詳情有待公布。機電工程署稱，下午約3時，瑪嘉烈醫院傳染病中心(S座)中央空調控制及監察系統一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修，其間有負壓病房受影響。經搶修後，約半小時內有關病房已回復正常運作 ，事故的原因仍在調查中。

醫院管理局總行政經理庾慧玲今日在疫情記者會提到，傳染病中心負氣壓病房一度故障30分鐘，但受影響病人及醫護詳情仍有待公布，亦未知需否全幢大樓隔離。

機電工程署技術秘書回覆傳媒查詢時稱，下午約3時，瑪嘉烈醫院傳染病中心(S座)中央空調控制及監察系統一個路由器出現不正常情況，需要進行緊急維修，其間有負壓病房受影響。經搶修後，約半小時內有關病房已回復正常運作 ，事故的原因仍在調查中。

根據機電工程署過往資料，由該署的衞生工程部為傳染病中心各項電子系統工程提供策劃服務，及就機電和空調系統之設計，提供維修保養方面的意見。日後的維修保養及操作，亦由該部負責。

傳染病中心樓高17層 病房以獨立隔離病室

自本港於2003年歷經沙士一役後，港府決定興建傳染病中心，以應付大型疫症爆發及保障巿民，全幢17層高，病房以獨立隔離病室組成，每個病室設一張或兩張隔離病床。自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，傳染病中心按機制接收首20位確診患者。

至晚上7時許，瑪嘉烈醫院傳染病中心內有保安駐守，被問到大樓目前情況，有保安聞言後表示無可奉告；亦有餐廳職員如常送餐，但指會一如既往於大樓地下大堂等侯。

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