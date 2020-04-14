抗疫基金│物業管理業界抗疫支援計劃納工廈商廈　清潔保安員受惠

民政事務總署今（14日）宣布，政府會將「防疫抗疫基金」下的「物業管理業界抗疫支援計劃」的資助範圍延伸至工業大廈和商業大廈，即意味合資格物管公司或業主組織同可申領「抗疫辛勞津貼」及「抗疫清潔補貼」。 民政總署會盡快公布相關細節，「物管支援計劃」截止申請日期亦將會延至下月31日。

「物管支援計劃」旨在為私人住宅和商住兩用樓宇的前線物業管理員工，包括清潔和保安員提供財政支援，合資格物管公司或業主組織可申領「抗疫辛勞津貼」及「抗疫清潔補貼」，民政總署今表明，工業大廈和商業大廈亦會涵蓋其中。

物監局已增加人手處理收到的申請，期望令物管公司、業主組織和前線物管員工能更快受惠。截至今日止，物監局已收到超過6800宗申請，當中超過1100宗申請已獲批核，涉及資助金額接近4,000萬元，惠及超過11,600幢樓宇，佔全港私人住宅和綜合用途樓宇數目超過3成。



民政事務局局長劉江華今日下午到物監局打氣，他表示一直密切留意疫情發展和物業管理業界的需要，並與業界會面及交流討論，希望透過延伸合資格物業類別至工業大廈和商業大廈，協助這些大廈的物管公司／業主組織和前線物管員工同心抗疫。

隨着資助範圍延伸，為使物管公司和業主組織在減少社交接觸的情況下有更充足的時間準備申請，「物管支援計劃」的截止申請日期將會延至5月31日。



有關「物管支援計劃」詳情，請致電3696 1156或3696 1166與物監局聯絡，或瀏覽物監局網頁。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼