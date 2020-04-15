燒國旗案｜咖啡師學徒以火槍紙巾燒國旗　被判社服令240小時

咖啡師學徒去年9月「屯門公園再光復」遊行期間，涉與他人在屯門大會堂外焚燒及踐踏國旗。他早前承認侮辱國旗罪，今（15日）於屯門裁判法院聽取判刑。署理主任裁判官張潔宜早前為被告索取社會服務令報告，今亦參考報告建議，判被告240小時社會服務令。

被告鄧智樂在屯門法院承認侮辱國旗。(資料圖片)

+ 7 + 6 + 5

被告鄧智樂（21歲，咖啡師學徒）承認於去年9月21日在屯門大會堂外公開及故意以撕毀、焚燒及踐踏的方式侮辱國旗。

以火槍紙巾燒國旗

案情指，當日下午3時半左右，康文署職員從閉路電視看到掛在大會堂外的國旗遭人拉下，其後被告與另外兩人扯開旗幟。被告繼而以火槍及紙巾焚燒，再踐踏國旗後離去。

在場約有40人旁觀，亦有傳媒直播。晚上10時，警方在元朗驅散集結的示威者期間，於鳳琴街截查被告，並搜出火槍、手套、白電油、六角匙等。被告警誡下保持緘默。

修例運動兩侮辱國旗者未判囚

去年修例運動的示威活動中，多次有焚燒或侮辱國旗的事件發生，除本案外，最少有兩人早前已認罪，包括一名與本案被告同於去年9月21日在屯門犯案的13歲女童，她認罪後被判接受感化一年。另外，冷氣技工羅敏聰(22歲)，去年9月22日在沙田一次遊行上亦作出踐踏國旗的行為，他認罪後被判社會服務令200小時。

律政司早前就羅的判判刑太輕為由，要求上訴庭覆核刑期，希望能改判羅入獄，這覆核案至今仍未有裁決。

案件編號：TMCC1896/2020