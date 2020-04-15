新冠肺炎｜3月訪港旅客僅8.2萬　按年跌99%　4月日均跌至約百人

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，除了內地、澳門及台灣外，港府對全球所有國家和地區的所有入境本港人士，必須接受14日強制檢疫或醫學監察，旅遊業正渡過非常嚴峻時期。旅發局今日（15日）公布，初步統計3 月訪港旅客數字約 8.2 萬人次，按年下跌近99%，平均每日約有 3,000 至 4,000 旅客訪港。但到3月19日起，即政府要求所有從海外入境人士須接受強制檢疫後，入境旅客已下跌至每日約 1,000人，到4月每日訪港旅客量更一度下跌至不足100人。

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旅發局指，正積極籌備推動本港旅遊業復甦計劃，並已邀請包括旅遊、景點、酒店、航空、零售及會展業代表參與專案小組,定期就復甦計劃提供意見。旅發局亦計劃，在疫情減退後,與零售及餐飲業等界合作，先在本地推出宣傳計劃,帶動本地消費氣氛，以向旅客發出正面息，恢復來港旅遊的信心。

（旅發局提供）

旅發局今日公布3月整體訪港旅客初步數據，3月內地訪港旅客有2.7萬人，按年下跌99.4%，而非內地旅客則為5.5萬人，按年下跌96.1%。而入境旅客數字在3月25日起，即政府禁止從海外抵港的非香港居民入境後進一步下跌至每日只有約300旅客，此外，踏入4月初，每日訪港旅客量更一度下跌至不足 100 人。