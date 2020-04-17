Wi-Fi蛋CrazyEgg台港同倒閉　欠11萬按金　消委會：取回機會不高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，各國陸續封關抗疫，旅遊業首當其衝大受打擊，連帶旅途業相關的服務亦受其影響。開業六年的本港Wi-Fi蛋公司「CrazyEgg」在官網宣布「無限期停止營業」，有多位顧客組成「苦主大聯盟」，有人自1月至今被拖欠500元的按金。 記者於周四（16日）下午，到CrazyEgg位於旺角的註冊地址，發現單位早在今年年初已被另一間公司租用，兩個聯絡電話分別已停止服務及轉駁至留言信箱。 消委會指，今年共接獲159宗有關Pocket Wi-Fi的投訴，涉及金額約11.6萬元；又指預繳式消費存在風險，消費者作為無抵押債權人，取回款項的機會不高。

者於16日下午，到CrazyEgg位於旺角的註冊地址，發現單位已被另一間公司租用。（歐陽德浩攝）

開業六年的WiFi蛋公司CrazyEgg，突然於本月宣布「無限期停止營業」，網站和Facebook專頁隨即關閉，欲取消訂單和退回按金，要透過電郵向公司查詢。

但原來公司正式宣布停運前，已有過百人使用CrazyEgg服務後，無法取回每個Wi-Fi蛋500元旦按金。上月底有苦主於Facebok建立「CrazyEgg苦主大聯盟」專頁，現時有約250人加入，多數人被拖欠500元按金，部份更自去年12月拖欠至今。他們計劃集齊一共五萬元，集體入禀小額欠債審裁處追討。

開業六年的WiFi蛋公司CrazyEgg，突然於本月宣布「無限期停止營業」，網站和Facebook專頁隨即關閉。（CrazyEgg網頁截圖）

消委會︰獲159宗Wi-Fi蛋相關投訴 涉11.68萬元

消委會指，直至4月16日，今年共接獲159宗有關Pocket Wi-Fi的投訴，與價格爭議的個案有103宗，商戶結業相關的個案有55宗，涉及金額約11.6萬元。消委會建議，若消費者以信用卡繳付按金，應盡快聯絡信用卡發卡銀行，利用機構的營運規則內的退款機制，退回預繳而尚未接受服務部分的費用。

消委會又指，預繳式消費存在一定的兌現風險，若商戶因財政狀況而清盤，消費者作為無抵押債權人，最終可取回款項的機會不高，需待其他債權人，例如清盤公司僱員、政府、有抵押債權人等分得賠償後，在仍有餘額下，才可得到賠償。

因此，消費者在預繳式消費前，除了考慮實際需要外，亦應留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購，並應妥善保留服務合約、收據及服務紀錄等文件，以作為日後追討的憑證。

苦主馮先生於1月23日返港時已退還裝置，翌日收到電郵指500元按金將於21日內退還，但至今仍未收到。（馮先生提供）

500元按金拖欠三個月 苦主︰一次回音都冇

其中一名苦主馮先生向《香港01》記者稱，於今年1月16日透過PayMe付款，在機場取得Wi-Fi蛋後到日本旅行，於1月23日返港時已退還裝置，翌日收到電郵指500元按金將於「21個工作天直接退回信用卡或PayMe戶口」。但他指，按金至今仍未退回，「一次回音都冇，連消委會都幫唔到手。」

CrazyEgg欠款有前科 涉131萬港元

記者於16日下午，到CrazyEgg位於旺角的註冊地址，發現單位已被另一間公司租用。該公司職員向記者指，約1月中搬至該址，與CrazyEgg沒有關係，此前亦沒聽過CrazyEgg。

翻查資料，CrazyEgg曾有欠款的前科，2018年有一間日本通訊公司入稟香港高等法院，指在2016年2月至2017年2月期間，與CrazyEgg七次訂立合約，租賃1300多部使用日本網絡的Wi-Fi蛋，但2017年12月開始，CrazyEgg沒再按月付租金，金額累積逾1848萬日圓（約131萬港元），當時旺角門市更被貼上律師信追討欠款。

CrazyEgg台灣註冊公司同於今年倒閉

根據公司註冊處資料，「CRAZYEGG LIMITED」唯一董事及股東為連宝明，他亦用另一中文名「連寶明」登記其他公司董事。連宝明曾於2015年創辦同類型Wi-Fi蛋公司「GoGoEgg」，並於2017年解散。

根據台灣經濟部商業司資料，連宝明亦於2016年在台北開辦「瘋狂蛋有限公司（WIFIHERO）」。台灣有報道指，該公司於今年3月無預警倒閉，並向當地政府查獲該公司為「香港僑外資」，被害民眾取回按金恐怕遙遙無期。

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