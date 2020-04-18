拘14名泛民涉組織參與非法集結　警︰5.18提堂　不排除拘更多人

警方今日（18日）拘捕十多名民主派人士。港島總區刑事總部（行動）警司林穎濠交代行動，指今日共拘捕14人，分別涉及組織及參與去年8月18日、10月1日及10月20日未經批准集結，及有人參與9月30日、10月19日未經批准公眾遊行，將會作出檢控，5月18日會在東區東區法院應訊，強調警方行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

林穎濠指，今日並拘捕10男2女，年齡界乎24歲至81歲，涉及參與去年8月18日、10月1日及10月20日組織及參與在港島及九龍區進行的未經批准集結，涉嫌違反第245章《公安條例》第17條；及其中5被捕人涉嫌於9月30日、10月19日干犯公告未經批准的公眾遊行，被捕人士均已經或將會被落案起訴相關罪名。

案情距至今半年，林穎濠指，警方是搜集到足夠證據。他強調，警方有關行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

▼警方以涉參與未經批准集結上門拘多名泛民▼

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警方今日上門拘捕多人。前立法會議員、身兼「612人道支援基金」信託人的大律師吳靄儀接到警方通知後，自行到中區警署接受拘捕，手中捧住一本講述國家安全與香港法治的書《China's National Security: Endangering Hong Kong's Rule of Law?》，在公民黨主席梁家傑陪同下入警署。

▼香港法例第245章《公安條例》第17條內容▼