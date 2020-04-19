防疫抗疫基金｜遙距營商計劃五月接受申請　每間公司資助最多30萬

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府早前宣布推出第二輪防疫抗疫基金，包括展開「遙距營商計劃」（D-Biz），支援企業利用科技繼續營運及提供培訓。 創新及科技局局長楊偉雄今日（19日）發表網誌，表示計劃將於5月開始接受申請，每間公司可獲最多30萬元總額資助。

創新及科技局局長楊偉雄說，「遙距營商計劃」會於5月開始接受申請，預期可惠及超過3000間企業。（資料圖片）

楊偉雄說，推出為期六個月、涉五億元的「遙距營商計劃」，透過特快批核，資助企業利用創新與科技，在疫情期間開拓遙距業務。

他舉例，若零售店舖在疫情下生意冷清，可透過計劃發展電子商務；餐飲業在市民減少聚集下受創，可利用資助開拓網上外賣餐飲服務。

每間公司最多可獲30萬元資助

楊表示，設置網店（online stores）、進行網上營銷（e-marketing）、強化網絡安全（cybersecurity）、或是方便在家工作的遙距文件管理系統（remote document management）、遙距團隊管理（remote team management）、網上會議（virtual meeting)）等，購買和採用科技方案及相關培訓的開支，政府都會全額資助。

每個方案連同培訓開支的資助最多10萬元，而每間公司（上市公司、法定機構和接受公帑資助的非政府機構除外）可獲最多30萬元總額資助。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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10天後知道申請結果

他說，生產力促進局會擔任是次計劃的秘書處，約10個工作天內可通知申請結果。計劃會於5月開始接受申請，預期將可惠及超過3000間企業。

「公營機構試用計劃」收逾330個方案

楊又指，局方上月推出的「公營機構試用計劃」，募集支持防疫抗疫的本地科技產品和應用，共收到超過330個方案，包括抗病毒塗層、自動探熱機械人及抗病毒衣物等。當局正進行審批，未來可在不同的公營機構試用。