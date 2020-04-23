新冠肺炎│疫情如巨浪、人生是球賽　體育教練轉賣水果勢反勝

「我們作為足球教練，現在連足球場都入不到，是所有體育從業員寫照，似是被遺棄及拒諸門外。」新冠肺炎打擊百業，全港康體設施停用、學校停課，足球兼新興運動教練羅治山（山sir）形容，疫情猶如巨浪捲走體育界的一切。大眾未必視運動教練為正式職業，惟業內人士多全情投入，無固定兼職或副業，疫情下「手停口停」，山sir近月收入就大減七成。 場波落後就設法追回，他聯絡多年來相識的球友另謀出路，借用球會會址作短期辦公室，與球友合作辦網上水果店，希望紓緩供樓及經濟重擔，長遠支撐他繼續做體育教練，「與其等政府援助、等政府救，不如自救。」

「我們作為足球教練，現在連足球場都入不到。」葛士寶足球教練兼新興運動協會主席羅治山（山sir）。（羅君豪攝）

月入少七成 太太負起養家重擔

訪問當日，山sir清晨4時多到油麻地果欄取貨，包裝後再駕車送貨，直至傍晚才回家休息。即使作息大亂，但他只是挺一挺腰骨後說：「間中會疲倦的，但習慣就好」。

山sir是業餘球隊葛士寶的足球教練，並義務擔任新興運動協會主席。他說，球會承諾向教練們支半薪至今年8月，但由於其他兼職及自由工作全數暫停，令收入大減，月入只有以往約三成，供樓養家重擔頓時落在任職社工的太太身上。他形容，今次是自中五畢業投身體育界以來，突如其來的一次巨變。

是次疫情比沙士影響更大，社會多項設施及服務都停擺......限聚令令我們無法運作，很多教練都面對經濟寒冬......足球及新興運動暫時是完全無（發展）機會，但如果轉行，十多年的努力便白費了，打工又很難抽時間到學校推廣。 「葛士寶」足球教練兼新興運動協會主席羅治山（山sir）

與球友合資開水果店 球會會址變存貨室

幾經考慮，他決定創業自救，與球友合資開設網上水果店「鮮果寶寶」，清晨到果欄買貨，日間則負責送貨。他解釋說，疫情完結後，水果網店可不影響原來教練工作下繼續營運，期望成為日後收入的保護網：「即使十年後再遇疫情，也有救命草。」

與足球結緣多年的他，不論是貨源、客源，還是公司選址或生意伙伴，都離不開足球：「疫情下市民減少外出，更着重健康，會多吃蔬果，便『膽粗粗』向球場上認識到的水果供應商取貨。」由於租金昂貴，他與球會會長商量後，借用現時停開的球會會址作臨時辦公室、存貨室及包裝工廠，再積極向親友推廣。

+ 19 + 18 + 17

巨浪沖散一切 但球賽未完、須設法反勝

他形容是次疫情猶如巨浪，將所有都沖散了，但跨出舒適區，除了尋到出路，更增加了人生閱歷，「疫情好似一個浪蓋過來，沖散了所有，首一兩個月時很失落、不好受，首一、兩個月很失落、不好受，會怨天尤人，但冷靜後發現埋怨是無用，整個社會都面對著困境......踢波未到最後一刻都未知賽果，落後都要把握機會反勝......我們不應思考放棄，應想想將來如何把握機遇。」

新興運動推廣、比賽皆被煞停

新冠肺炎疫情遍及全球，新興運動多由歐美傳入，大型賽事及活動亦會在海外進行，疫情打擊下多項活動取消，而本地的推廣工作亦被迫暫停，山sir說：「受疫情影響，歐美比賽及活動都暫停，無辦法推廣下去，剛萌芽的新興運動工作都被煞停......現在是橫風橫雨，只能待到停雨的一刻，再積極推廣。」