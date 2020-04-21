【油價暴跌】本港燃油價格未急挫　環境局：已減價10次累計1.4元

國際油價繼續插水，紐約5月期油收報每桶-37.63美元，屬歷史上首次跌至負數。然而，當國際油價斷崖式暴跌期間，本港車用燃油零售價仍然高企，以普通汽油為例，本港每公升零售價為16.64港元，計算優惠後亦仍然維持每升13.64至15.74港元，價格冠絕全球。 比較今年初至4月20日的紐約期油價格和本地油價，紐約期油由每桶61.18美元跌-37.63美元，跌幅為263%。但據消委會統計的數據顯示，普通汽油淨價格同期只下跌約19%。對於本港車用燃油價格遠超於國際油價，當局過去一直解釋原因之一在於政府徵稅，因為現時每公升的普通汽油零售價有36%屬汽油稅，另需計算地租、人工等其他成本。

國際油價大幅度下跌，紐約5月收報每桶-37.63美元，屬歷史上首次跌至負數。（資料圖片）

紐約期油今年1月2日每桶為61.18美元，至昨日（20日）收報為負37.63美元，跌幅為263%；而本港五間油公司包括中石化、埃索、中國石油、加德士及蜆殼的普通汽油，於今年1月1日的平均淨價格為每公升10.66港元，至昨日錄得8.68港元，跌幅僅為19%。

政府：車用燃油全是進口成品油而非原油

本地汽油零售價未有緊隨國際油價大幅度下跌，且一直處於高位。政府今年初回覆立法會議質詢時曾解釋，本地出售的車用燃油全是進口成品油而非原油，故是不同的產品，所以國際原油價格的變動，與無鉛汽油及車用柴油零售價的調整不一定相同，並指分析本地燃油售價調整時，應以新加坡無鉛汽油及車用柴油離岸價，即普氏平均價及油公司進口價走勢作參考較合適。

本港車用燃油零售價仍然高企，以普通汽油為例，本港每公升零售價為16.64港元，計算優惠後亦仍然維持每升13.64至15.74港元，價格冠絕全球。（資料圖片）

政府又指，零售價亦包含稅項，無鉛汽油為每公升6.06元，柴油則免稅，另需計算各項營運成本，如地價、地租、人工、運輸、廣告、油庫運作等。

政府提及分析本地燃油價格，應以新加坡普氏平均價格比較。根據環境局資料顯示，2020年2月1日無鉛汽油的普氏平均價格為每公升逾2元，同期無鉛汽油進口價則為每公升約4元，但本地無鉛汽油除稅後零售價格則約為每公升約11元，換言之，進口價與零售價，相差逾倍。

根據環境局資料顯示，2020年2月1日無鉛汽油的普氏平均價格為每公升逾2元，同期無鉛汽油進口價則為每公升約4元，但本地無鉛汽油除稅後零售價格則約為每公升約11元。（環境局網頁）

同時，根據GlobalPetrolPrices.com統計資料顯示，截至今年4月13日，本港汽油價格每公升為16.74港元，價格屬冠絕全球，其次為中非共和國每公升為14.2元；至於荷蘭、意大利、英國同期汽油價格則分別為每公升12.52、12.07及10.84港元。



《香港01》就本地車用燃油零售價一事，向本地五大油公司包括中石化、埃索、中國石油、加德士及蜆殼公司查詢，問及會否跟隨國際油價進一步調整零售價格。同時，就本港多間油公司價格遠超於國際油價，且相關優惠相約一事，已向消委會及競爭事務委員會查詢，尚待回覆。

環境局回覆《香港01》指，由2020年1月至今，油公司已下調價格10次，累積減幅達每公升1.4元。局方又指，觀察到自三月起國際油價出現大幅波動，油公司的調整亦較以往頻密，達7次之多。

當局認為，在分析本地燃油售價的調整時，應該以普氏平均價及油公司進口價的走勢作參考，亦不應計及售價內其他的組成部分（即稅項和其他營運成本），而在過去一年，本地燃油的零售價格與普氏平均價的趨勢相若。

消委會：油公司應提供更多資料予社會監察

消委會則指，近日油價急跌，但本港的零售油價仍然高企，對此深表關注。同時又指，正就過去一段時間，油公司的價格及各項經濟因素作深入分析，將適時向公眾發布有關資訊。消委會強調，本港車用燃油涉及廣大市民的利益和福祉，油公司應本着企業社會責任，提供更多資料，以便社會監察。

而消委會過去調查指出，無論從保障消費者的角度、市場透明度，以至減低油公司推廣成本等方面考慮，油公司都應提高市場的透明度，例如以直接減價的方式，將優惠反映在油站的牌價上，讓市民一目了然，既可收推廣之效，又能令消費者直接得益，達致雙贏。而消委會亦透露，截至今年3月，共接獲9宗關於燃油價格投訴，當中6宗涉及價格爭議。