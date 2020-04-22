石仔嶺安老院一期6月底清拆　長者附近安置　綜合大樓2023年啟用

為推展古洞北新發展區計劃，政府將分兩期清拆位於石仔嶺花園的15所私營安老院舍。第一期清拆工程將在今年6月底進行，有4所安老院舍內共約140名院友會受到影響。 勞工及福利局局長今日（22日）書面回覆指，政府現正將不受第一期清拆影響的第3座改裝，提供額外的安老院舍宿位，而連同石仔嶺現有的空置宿位，將會有150個宿位供給受影響的長者入住。

政府指已經在去年12月在毗鄰石仔嶺的第29區，展開興建新福利綜合大樓的工程，預計將會在2023年第二期清拆前啟用，當中五間合約安老院將會提供約1,250個宿位（包括資助及非資助宿位）足夠供現時居於石仔嶺安老院內全部900名長者入住。

立法會財務委員會於2016年通過撥款，2023年於古洞北新發展區建安老院舍綜合大樓安置院友。（資料圖片/黃寶瑩攝）

政府正改裝不受影響的第3座 將公開招標揀選安老院經營者

而在綜合大樓未完成興建之前，政府現正改裝不受第一期清拆影響的第3座，屆時會將受影響的150名住客安排到第3座及石仔嶺現有的空置宿位中，共計有超過150 個宿位（包括「改善買位計劃」下的宿位），足夠供所有受第一期清拆影響的長者入住。政府指會留意疫情趨勢，為清朝作好準備並做足防護實施，保障長者。

另外，綜合大樓內七間合約安老院並非作承租用途，政府將會透過公開招標形式，在公平和公正的原則下邀請營辦者競投有關安老院的服務合約，選出可提供最佳服務予長者住客的投標者。