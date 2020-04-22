撰文：勞敏儀
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據香港天文台的初步分析，今日（4月22日）上午11時35分廣東珠海附近發生一次2.2級地震，震中位於北緯22.04度，東經113.41度附近，即香港天文台之西南偏西約84公里。
香港天文台接獲兩名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II(二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。
震央位於北緯22.04度，東經113.41度，臨近珠海機場。（google地圖）
澳門地球物理暨氣象局今日（22日）表示，地震監察中心初步分析，11時35分06秒，中國廣東省珠海海域發生一次震級為2.2級地震，震央位於北緯22.05度，東經113.41度，距離澳門西南約21公里。
根據地球物理暨氣象局地震監察中心初步分析，今早11時35分06秒，中國廣東省珠海海域發生一次震級為 2.2 級地震。（澳門地球物理暨氣象局圖片）
翻查資料，今年1月5日上午6時55分，中國東南部近岸發生一次3.4級地震，天文台表示接獲超過1200名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV (四)度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。
4月22日，珠海機場外海域今早發生2.2級地震，香港天文台接兩名市民報告。（中新社）