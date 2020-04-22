珠海機場外海域今早發生2.2級地震　香港天文台接兩名市民報告

據香港天文台的初步分析，今日（4月22日）上午11時35分廣東珠海附近發生一次2.2級地震，震中位於北緯22.04度，東經113.41度附近，即香港天文台之西南偏西約84公里。

香港天文台接獲兩名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II(二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。