空姐藏屍衣櫃案｜前男友被裁謀殺認為不公　上訴庭：審訊非常公平

港龍空姐陳曼儀7年前遭前男友勒斃，並藏屍衣櫃。前男友潛逃內地後，4年前才被押返香港港受審。他被裁定謀殺罪成，依判遭判終身監禁。惟他不服定罪，早前提出上訴。而上訴庭今(22日)頒下判詞，駁回其上訴。對於前男友質疑，審訊時在同意案情中提及他曾「不當對待」空姐，對他不公。惟上訴庭反駁，「不當對待」一詞並非暗示使用暴力，原審法官亦已要求陪審團不要猜疑事件，認為前男友已獲非常公平的審訊。

法醫指死者陳曼儀似遭她所戴的頸巾勒斃。（資料圖片）

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上訴人莫俊賢被裁定，於2013年12月4日在荃灣荃威花園一單位內謀殺陳曼儀(26歲)。莫亦在案件開審前，承認了1項盜竊罪及1項企圖盜竊罪，指他於同日偷取陳的手機，並圖盜取她的銀行存款。

提不當對待認為暗指暴力

莫主要爭議原審時控辯雙方的同意案情中，提及莫在2013年9月曾「不當對待」陳。莫指字眼會對他不公，認為不應提及。而該次事件，指莫在酒店房間內扼着陳的頸和用手掩她嘴巴等，最終以簽保守行為處理。

惟上訴庭法官在判詞中指，控方是要以此證明莫和陳當時關係轉差，反駁莫在錄影會面中，指兩人正處於冷靜期。而事件不僅是相關的背景，亦顯示莫在案發日到陳的住所，是有目的。

指引陪審團要視莫有良好品格

上訴庭法官亦指，「不當對待」一詞意指「對待某人差」，不暗示使用暴力，而陪審團亦不知9月事件涉及暴力。原審法官不但著陪審團不要猜測，引導時亦指應視莫有良好品格。

上訴庭法官認為，莫得到非常公平的審訊，原審法官的引導陳詞更是對他有利，因此駁回其上訴。

案件編號：CACC144/2018