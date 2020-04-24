新冠肺炎｜港人公幹滯印度近兩月︰7月前無機票　歸途渺茫感絕望

新型冠狀病毒肆虐全球，印度自上月24日起鎖國防疫，惟最近單日確診數字創新高，一日增近1,700宗。香港印度協會前主席毛漢表示，有逾2000名港人滯留印度。 《香港01》聯絡到其中一名滯留印度港人，他於3月7日到印度公幹，所在的班加羅爾，因印度政府下令急，不少停工又無法回鄉工人要流落街頭，慘不忍睹。他至今被困近兩個月，只能留在酒店度日，街上設多重關卡須批文出入，他幾次預訂機票都被取消，印度航空至7月都無機票可售，料短期內解封機會渺茫，回港之日無期，感覺「絕望」，冀政府循各種可能渠道協助他們回港。 《香港01》正向保安局及入境處查詢。

現身處印度班加羅爾的港人阿Sam表示，他因公幹於3月7日抵達當地，原訂同月27日返港，豈料印度政府於3月24日突然封關、封城，令當地人及外國人都措手不及，不少停工又無法回鄉工人要流落街頭。由於當地政府下令不得離開處所，他主要留在酒店及在酒店餐廳解決三餐，糧食未見短缺，往返餐廳時會配戴N95，為慳口罩都要重用。

出入須許可證 路上多關卡查驗

阿Sam表示，當地工廠於本周三起局部復工，但酒店大門有警衛看守不准出入，附近街道空無一人，進出所有處所都要出示許可證。阿Sam本身有糖尿病，需赴當地診所看症買藥，才能稍稍走動，「路上很多關卡查驗，來回兩小時。」

至7月無機票供應

阿Sam一心想儘快回港，但封關令繼續延長，並且確診數字比封關前反而飆升。阿Sam在電話中多次形容感到「絕望」、「hopeless」，他幾次預訂機票不果，4月18日的機票已被取消，料5月8 的機票亦都復航機會渺茫。以他所知，印度的國家航空公司至7月都無機票可售，故料短期內「解封無乜可能」。

印度協會前主席毛漢褚簡寧今早接受港台節目《千禧年代》表示，現時有逾2,000港人滯留在印度。（資料圖片）

冀港府與大使館磋商撤離安排

回港之日無期，阿Sam冀政府協助回港，他於本周初已致電入境處等留下聯絡資料。他坦言，其所在的班加羅爾非熱門旅遊地，料包機可能性低，但由班加羅爾到熱門地如新德里等，所有交通停擺亦不可行，如需內陸交通輔助撤離，需由中國駐印度大使館等協商，當地亦有大批因工作滯留的內地人，認為港府可與大使館磋商接載安排，如包機等亦可以將鄰近一帶港人一併撤走。

由於印度政府宣布封城後，公共交通全面中斷，無數人不得不徒步返鄉。（AP）

許智峯促與印度交涉配合安排接送港人到機場

民主黨立法會議員許智峯表示，印度現延封關至5月3日，陸空交通停運，收到不少滯留港人求助，「他們現時更無法外出，亦因印度封鎖機場，於七月前無法訂到任何機票。」許智峯今日去信保安局要求跟進及提供協助，包括現時有較多港人，約700人滯留在旁遮普邦，港府會否優先考慮派出包機接載，及港府有無與駐印度的中國領事管接觸，與印度交涉能否安排配合安排接送港人到機場等。

▼疫情下的印度▼

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