新冠肺炎｜旅發局指內地客疫後傾向往低健康風險地方　料競爭大

新型冠狀病毒疫情持續，世界各地受到不同程度影響下，數月來旅遊業完全停頓。旅發局今日（24）上午舉行網上業界簡報會，講解旅遊業最新情況及傾談到未來工作部署。 旅發局認為，內地逐漸恢復經濟活動，消費者對價格會較敏感，追求物有所值的旅遊，他們較傾向挑選低健康風險的旅遊目的地；短途市場及新巿場競爭將會相當激烈，年輕及中年客群的外遊意欲較高，趨向綠色及戶外旅遊為主；長途市場需要較長時間恢復，預計旅客最快在第四季起開始外遊。 旅發局現正積極籌備本港旅遊業復甦計劃，在疫情減退後，將由本地開始，鼓勵港人重新探索社區文化特色帶動本地氣氛，以向旅客發出正面息，恢復他們來港旅遊信心。

旅發局主席彭耀佳（右）表示，預計在疫情過後，旅客亦會較傾向選擇短途旅程，預訂行程時間將縮短，健康主題概念的行程將會是新趨勢。（旅發局提供）

旅發局今日與接近 1,500名來自旅行社、景點、酒店、航空、零售、餐飲、會 展、郵輪界別代表分析了不同客源市場的最新情況。主席彭耀佳表示，預計在疫情過後，旅客亦會較傾向選擇短途旅程，預訂行程時間將縮短，健康主題概念的行程將會是新趨勢，旅遊目的地、交通工具、酒店等旅遊設施的公共衛生安全將成為旅客首要考慮。

以往內地來港旅客數字一向為首位，旅發局表示，相信有關市場因應疫情對經濟的影響，消費者對價格會較敏感，追求物有所值的旅遊，此外，將會更着重健康及親近大自然，較傾向挑選低健康風險的旅遊目的地，會獎市場方面亦有所放緩。

此外，短途市場及新市場會先以本土旅遊為主，日韓台三地，會以年輕及中年客群的外遊意欲較高，並趨向綠色及戶外旅遊為主。

此外，旅發局早前已宣布，將撥出約 4 億元以支援業界進行宣傳，先將鼓勵港人重新探索社區文化特色，帶動本地氣氛，以向旅客發出正面訊息，以及以大型活動及全新旅遊品牌宣傳計劃，但具體推展時間，仍需視乎疫情發展而定。