DSE 2020｜大圍有考生發燒到場未能應考　自行離開回家休息

中學文憑試今日開考，首科為逾三千多人應考的視覺藝術科。有報道指，大圍樂道中學有一名女考生發燒，經學校處理後，與家長自行離去。校長蔡康年回覆查詢指，基於考場指引，不便回應事件，但強調考場做好防疫措施，安排每位考生做兩次體溫檢測，若然考生體溫依然超過攝氏38度，就會要求考生回家休息。他續指，試場指引未有要求校方傳召白車接走發燒考生，校方可視乎情況而決定。

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大圍樂道中學校長蔡康年表示，今日考場整體運作暢順，但有部份考生忘記帶健康申報表，或填漏資料，需要臨時填寫或作出補充。蔡指，今日考試人數較少，試場未有受此有太大影響，惟擔心下周一起開考的核心科，應考人數較多，若然太多考生遺漏健康申報表，將有礙考生進入試場的流程，提醒考生需要注意。

考評局學校考試及評核部總經理許婉清（圖右）表示，考評局網頁已上載試場防疫措施指引，並會經常更新，例如考生體溫若超過38度以上，不可進入試場。（鄧穎琳攝）

考評局：截止下午3時 共位考生身體不適未能應考

考評局表示，截止今日下午3時，一共有6位考生身體不適未能應考，當中5人向考試資訊中心呈報，因病或發燒，未能到試場赴考；另外一人曾到大圍樂道中學試場，並在健康申報表上，填寫有急性呼吸道症狀，最後自行離開考場。

有報道指，該家長帶同女兒到考場，原因是教育局網頁不清晰，故到試場查詢。考評局學校考試及評核部總經理許婉清表示，網頁已上載試場防疫措施指引，並會經常更新，例如若考生體溫超過38度以上，不可進入試場、申報表呈報發燒及呼吸道病徵的考生均不可應考。