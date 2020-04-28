【STEM】教育局花兩年多培訓中學教師　助發展校本STEM學習活動

港府近年積極推動STEM教學，希望培養學生對科學、科技、工程和數學的興趣，提升下一代的創造和解決問題能力，發展創新思維，以培訓STEM人才，長遠推動本港在STEM方面的發展。教育局早前向全港中學教職員提供「STEM教育進深培訓課程」，助教師規劃及推行校本STEM 學習活動。

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教育局自2017/18年起，分階段為全港中學的課程領導及中層管理人員，提供共12小時的「STEM教育進深培訓課程」，從理論與實踐層面，協助教師規劃及推行校本STEM 學習活動。教育局課程發展處拍攝了兩條短片，紀錄有關課程。

校長：老師動手可體會學生困難

《STEM教育多面睇》「教師培訓（體驗篇）」中，教師在工作坊中需「落手落腳」設計與製造智能太陽能車。嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學老師施瑪恩認為，STEM教學需學校內不同範疇的老師合作，若一起學習及體驗有助推廣。九龍華仁書院副校長衞穎賢則認為，老師在工作坊中體會到做STEM活動會面對的困難，施教時更易教導同學，達到教學相長。

而「教師培訓（規劃篇）」中，教師除了解STEM教育的最新發展、推行建議、設計活動及評估方法外，另設交流環節，讓教師分享推動STEM教育的策略和經驗。聖公會鄧肇堅中學老師伍建明及陳加強直言，課時有限，入課室便會叫學生開始動手，加上以往做專題研習時多著重目標及設計，忽略了思考過程，是次培訓老師可學習如何設計及規劃STEM活動。