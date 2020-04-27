新冠肺炎｜復陽個案增　胡志遠：可研究糞便檢測準確安排病人出院

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續多個月，近日本港出現多宗出院個案「復陽」情況。中文大學醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科教授胡志遠今日（27日）於電台中表示，患者染病初期在呼吸道取樣本較準確，而後期或主要得消化道受影響，可研究如何透過糞便檢測更準確地安排病人出院。

胡志遠表示，患者後期或主要得消化道受影響，可研究如何透過糞便檢測更準確地安排病人出院。（中大醫學院提供圖片）

胡志遠於新城電台節目中表示，新冠肺炎對身體每個系統有影響，包括消化系統，故部分患者會出現嘔吐及腹腹瀉徵狀。他又稱，很多研究已證明新冠肺炎會直接影響腸道細胞，而患病後期或只得主要消化系統受影響，故如何透過檢測更準確地安排病人出院，「相信呢方面有好大價值」。

胡續稱， 2003年的「沙士」主要影響下呼吸道，如肺部等，而新冠肺炎影響上呼吸道，如喉嚨、鼻咽等，症狀比沙士明顯很多，亦因此有患者失去味覺和嗅覺。胡呼籲市民在秋冬季節流感高峰期前，應預早注射流感疫苗。

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近日市民外出大增，胡志遠形容過往幾個月大家好像「世界大戰」避入「防空洞」，現在大家都希望「輕輕打開門唞下氣」。他強調，由於疫情「喺世界爆到周圍係」，相信這種生活未來一兩年都要維持。胡指由於現時社交傳播鏈已「斬斷」或剩下很少，外出的感染風險較之前小，但必須做好個人衞生。

中學文憑試上周開考，不少人擔心大批考生聚集或令傳播風險更高。胡認為考評局的安排妥當，認為在試場內受感染的風險很低，呼籲考生毋須擔心，做好個人衛生及戴口罩，以平常心應考便可以。他又提醒，考生可暫時「戒一戒」進食冰凍及辣等刺激性食物，避免影響腸胃，令考試表現不如預期。

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