逃犯條例｜涉襲警及阻礙交通　三青年否認控罪　案件排期八月開審

3名青年去年10月涉於黃埔的衝突中襲警，並疑投擲磚塊和竹枝，同被控襲警及對公眾地方或交通造成阻礙兩罪。案件今（27日）於九龍城裁判法院再提堂，3人否認控罪，案件排期至8月10日開審，料需時4日。控方表示將會傳召7名證人，並會播放錄影及呈上醫療報告。眾被告獲准以原有條件保釋。

三名被告依次為學生鄧卓榮（18歲）、學生伍浩賢（18歲）及裝修工人鄧卓凡（20歲）否認襲警，及對公眾地方或交通造成阻礙兩罪。控罪指，他們去年10月11日在紅磡明安街2至20號4號店舖外近必嘉街交界襲擊警員徐家俊；並於紅磡道與德民街聯同他人擲磚及竹枝。

被告鄧卓凡(圖左)今否認控罪後，離開九龍城裁判法院。(林樂兒攝)

5人涉6.9遊行後立法會外聚集 其中2人打算認罪

此外，民陣於去年6月9日發起反修訂的100萬人示威，遊行過後有示威者在立法會外逗留至凌晨並堆叠鐵馬和堵路等，其中5名涉案的人士早前被控非法集結及阻撓警員等罪，案件今在東區法院再訊時，庭上透露其中兩名被告吳浩榮和（32歲，裝修工人）和丘子樂（32歲，社工），打算認罪。另外三名被告戴安（22歲，中大學生）、溫鎮豪（29歲，電腦技術員）和陳均年（21歲，中大學生）則打算否認控罪。

該案押後至6月29日再訊，以處理吳和丘的認罪答辯，控方同時將考慮將本案與另外十名涉及本案的被告合併處理。

案件編號：KCCC2524、ESCC 2495/2019