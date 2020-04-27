銅鑼灣「喜來稀肉」疑爆食物中毒　9食客嘔吐、腹瀉及發燒

衞生署衞生防護中心表示，正調查兩宗涉及銅鑼灣「喜來稀肉」的懷疑食物中毒個案，事件共涉及9人。中心指，9名食客於該餐廳進食後，出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵，其中有7人曾求醫，有2人需要入院治療，全部受影響人士情況穩定。

衞生防護中心表示，首宗個案涉及一男六女，年齡介乎2至62歲。他們在4月21日於銅鑼灣登龍街的「喜來稀肉」晚膳，曾吃過爐邊蛋，約15至51小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。另一宗個案涉及兩名18歲女子。她們在4月22日於同一所食肆午膳，約9至14小時後出現類似病徵。

事件中有7名受影響人士已求醫，當中2人到港怡醫院接受治療，當中2歲女嬰已出院，62歲女患者則仍留院，全部受影響人士情況穩定。衞生防護中心發言人說，已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。

喜來稀肉是一所韓式烤肉店，曾標榜所選的韓牛來自「安心牧場」，即於韓國全羅南道地方飼養的牛隻，屬於「正宗韓牛」。

衞生防護中心提醒市民以下要點：