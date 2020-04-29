新冠肺炎｜港府明派包機接300滯留巴基斯坦港人　需入駿洋邨檢疫

保安局今日（29日）表示，首批約300名滯留在巴基斯坦的香港居民暫定將於當地時間4月30日上午乘搭專機從伊斯蘭堡出發，並於香港時間當日下午抵達香港。該批港人會乘坐專車前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制病毒測試，並要在火炭駿洋邨檢疫中心接受14天強制檢疫。乘搭專機的費用約六千港元，由用者支付。

保安局今日（29日）表示，首批約300名滯留在巴基斯坦的香港居民暫定將於當地時間4月30日上午乘搭專機從伊斯蘭堡出發，並於香港時間當日下午抵達香港。圖為4月22日，有義工在巴基斯坦的巴德沙希清真寺進行消毒工作。（美聯社）

巴基斯坦政府自三月下旬禁止所有國際航班升降，令身處當地的港人暫時無法透過一般途徑自行回港，截至昨日（28日），入境處成功聯繫約1,600名滯留在巴基斯坦的港人。

保安局表示，由於涉及的求助人數眾多，同時考慮到相關人士回港後的防疫安排和檢測、檢疫以至醫療設施的承受能力，需按情況分批協助受影響港人的返港行程。首批乘搭專機回港的受影響人士主要是身處巴基斯坦首都伊斯蘭堡及其周邊地區的香港居民，以及有特殊需要人士包括病患、孕婦等。乘搭專機的費用約六千港元，由用者支付。

巴基斯坦回港的港人需入住駿洋邨14日

從巴基斯坦回港的香港居民在抵達香港國際機場後，會乘坐專車前往衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心接受強制2019冠狀病毒測試；在收集深喉唾液樣本後，他們會乘坐專車前往火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

港府得悉今午將有一班從多哈抵港的航班，機上載有約170名自行從巴基斯坦返港的香港居民。他們在抵港後將會接受同樣的檢疫安排，即是在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本後，入住火炭駿洋邨的檢疫中心進行14天強制檢疫。

▼限聚令升級延長▼

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入境處接3100名滯留印度港人求助

印度政府自三月下旬禁止所有國際航班升降。截至昨日，入境處已成功聯繫上約3,100名滯留在印度並就回港行程求助的香港居民。特區政府正與外交部駐香港特別行政區特派員公署、中國駐印度共和國大使館及印度駐香港總領事館緊密聯繫，同時和多間航空公司聯絡，探討安排班機按情況分批協助滯留當地香港居民回港。

保安局表示，具體安排包括專機的出發日期和地點，需視乎多項因素，包括當地政府的審批時間和配合、當地的實際情況和疫情發展、當地陸空交通或其他限制等；一待確定任何具體安排，會盡快作出公布。