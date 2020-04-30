瑞德西韋｜美國研究：患者康復時間縮短三成　平均治療11日可出院

新型冠狀病毒肆虐全球，各國正尋求有效的藥物，新藥瑞德西韋備受關注。 美國國立衛生研究院公布一項臨床測試，1063名嚴重患者每日接受靜脈注射，平均在11天內康復，康復時間比服用安慰劑的患者快三成。結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，服用安慰劑的則為11.6%。 另外，美國生物製藥公司吉利德科學為397名嚴重患者進行臨床評估，結果顯示了5天療程的效果跟10天療程相約，兩組皆有超過一半患者在第 14 天內康復出院，整體死亡率為7%。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，瑞德西韋治療方式為注射針劑，「五日已經足夠藥物入血」，故五日治療效果與十日分別不大。

美國研究：瑞德西韋有助縮短三成康復時間

美國國立衛生研究院公布一項臨床測試顯示，瑞德西韋有助加快新冠肺炎患者康復。來自美國、歐洲和亞洲68個地方合共1063名嚴重患者，自 2 月 21 日起 10 天內，每天進行靜脈注射。研究結果發現，服用瑞德西韋的患者平均在11天內康復，服用安慰劑的則為15天，顯示瑞德西韋有助縮短患者康復時間31%。研究結果亦顯示，使用瑞德西韋的患者死亡率較低，約為8%，服用安慰劑的則為11.6%。

美國國家過敏與傳染病研究所所長福奇說，瑞德西韋對縮短患者的康復時間，有清晰而顯著的作用，將成為新型肺炎的標準治療藥物。

美國生物製藥公司吉利德科學為397名嚴重患者進行臨床評估，他們的症狀包括肺炎和血氧濃度降低，但不需要使用機械呼吸器。

試驗中，5天治療組有50%患者的臨床改善時間為10天，10天治療組則為11天。兩組皆有超過一半患者在第 14 天內出院，5天治療組有60%，10 天治療組則有52.3%。第 14 天，5 天治療組有64.5％的患者臨床康復，而 10 天治療組則有53.8％的患者臨床康復。臨床研究顯示了5天療程的效果跟10天療程相約，較短的治療時間可以使患者更早出院。

在症狀出現10天內接受治療結果較佳

在意大利以外的國家，兩個治療組在第 14 天的整體死亡率為7%，64% 的患者在第 14 天顯示臨床改善，而61%的患者可以出院。另外，在症狀出現 10 天內接受瑞德西韋的患者的結果較佳。兩個治療組的整合資料亦顯示，早期治療有62% 的患者於第14天內能夠出院，而較晚治療的患者僅有49%。

（吉利德科學提供圖表）

一成患者出現噁心及急性呼吸衰竭

不良反應方面，約10% 患者在治療期間出現噁心及急性呼吸衰竭；7.3% 患者出現第 3 級或肝臟酵素 (ALT) 升高，其中 3.0%患者因為肝臟檢測結果升高，中斷瑞德西韋治療。

中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片／盧翊銘攝）

許樹昌：打針五日藥效已入血

中大呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，瑞德西韋治療方式為注射針劑，「五日已經足夠藥物入血」，故五日治療效果與十日分別不大，倘大規模使用時可節省藥物。他又說，此藥廠研究並無對照組，需等待另一個由美國國家過敏與傳染病研究所進行的研究，比較瑞德西韋和安慰劑，方可更清楚治療效果。