五一勞動節｜職工盟設60多街站　吳敏兒籲市民下午5時01分叫口號

今日（1日）是勞動節，以往不同工會都會舉辦遊行表達訴求，但今年在新型冠狀病毒肺炎下，遊行無法舉行。職工盟主席吳敏兒今日於電台節目中表示，早前申請的遊行被警方以公共衞生以拒絕，她指申請時已提議防疫措施，如增加衞生糾察等，但警方都不考慮，批評是「借限聚令打壓上街遊行權利」。 吳敏兒指職工盟會改為於全港各區舉辦街站，數目約為逾60個。她強調街站工作人員不多於四人，亦會提醒市民避免在街站附近聚集，以免違反限聚令。吳又指，街站會在下午5時01分高叫口號，呼籲市民無論是否在街站，亦可參與叫口號。 至於工聯會，鄧家彪則表示會改為舉行網上記者會，市民可到工聯會社交網站留言打氣，表達意見有如「網上遊行」。

▼限聚令升級延長▼

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職工盟早前申請今日遊行遭警方反對，吳敏兒今日於港台節目《千禧年代》中表示，警方在《公安條例》的公共安全下「僭建」公共衞生要求，認為是「主觀地唔想批」。她又指，明白要做足防感染措施，故提出增加衞生糾察等，但政府出現矛盾，「又話要隔1.5米，但轉頭又話唔得」。

在無法舉辦遊行下，吳敏兒指會於各區舉辦街站，主要是派發有關勞工權益及防疫資訊單張。她又指，30年來是首次勞動節遊行無法舉辦，認為「做好防感染下出來表達訴求，完成後返回家，大家共同目標都係防感染」。

吳敏兒批評警方是「借限聚令打壓上街遊行權利」。（資料圖片／黃舒慧）

吳批評遊行抗議權利被政府以不同方法打壓，她舉例指，拜山亦是有相同目的，但政府早前只呼籲保持足夠距離，她質疑「同街站又咩唔同，政府好似無科學根據」。有報道指警方今日會大量警力高姿態執法，吳回應指「要嚴厲執法就執啦」，強調會遵守限聚令。

街站會呼籲市民加入新工會

她又指，今日的街站除重申「五大訴求」外，亦會呼籲市民加入新工會，因疫情下更反映到工人無議價能力，由於無集體談判權等，令成立失業援助金等變得困難。

鄧家彪表示因應政府延長「限聚令」，決定取消原本計劃的遊行。（資料圖片／歐嘉樂）

工聯會鄧家彪：會在社交網站「網上遊行」

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪在同一節目表示，因應政府延長「限聚令」，決定取消原本計劃的遊行，工聯會今日改為於上午11時舉行記者會，表達勞工界訴求。他強調記者會會在工聯會的室內地方進行，而轄下的工會理事亦會在網上同步參與，表達要求支援失業等。

他又呼籲，市民可到工聯會社交網站留言打氣，表達意見，指有如舉辦「網上遊行」。鄧又稱，明白打工仔最關注「保住份工」，要求政府預先在制度上堵塞漏洞，而現時失業保障不足夠，希望當局可改善，「失業保障係長遠，唔單單係抗疫個陣」。