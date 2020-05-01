防疫抗疫基金│政府寬免元創方107個租戶租金及費用　涉2500萬元

政府透過第二輪「防疫抗疫基金」為元創方提供2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶由今日（5月1日）起至年底的租金及費用，期間元創方絕大部分從事創意產業相關業務的租戶，將獲豁免全部租金及費用，而其他租戶則可獲75%的租金及費用寬減，共107個租戶將會受惠。

商務及經濟發展局發言人表示，受到2019冠狀病毒病疫情影響，元創方多個創意活動因而取消，令訪客銳減，為租戶帶來前所未有的經營壓力；在政府在第二輪「防疫抗疫基金」下為元創方提供2,500萬元財政支援，將用於寬免元創方租戶至年底的租金及費用，有關財政援助可幫助租戶度過這段困難時刻。

在提供財政支援情況下，由今日起至年底，元創方絕大部分從事創意產業相關業務的租戶將獲豁免全部租金及費用，而其他租戶則可獲75%的租金及費用寬減，共107個租戶將會受惠。

創意香港為電影院提供資助 已收到所有合資格院商申請

此外，政府在「防疫抗疫基金」下亦為電影院提供支援，向在本年3月份內有商業營運、持公共娛樂場所牌照的電影院提供一筆過資助；資助款額為每所電影院每塊銀幕10萬元，每條院線最多可獲300萬元的資助。

創意香港在4月30日截止申請前，已收到及完成處理所有合資格院商，即合共營運59間電影院的申請，預計可於未來兩星期內發放資助。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼