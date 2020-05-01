新冠肺炎｜黃大仙祠今重開　跪拜區分隔人流　善信自備籤筒跪墊

新冠肺炎疫情稍緩，因疫情停開一個月的嗇色園黃大仙祠，今日(1日)起重開，吸引不少善信到場參拜，有工作人員為入內市民量度體溫，並提點須戴口罩，祠內劃定可供跪拜格仔，以確保善信之間保持足夠距離。不過憂心疫情，有人自備籤筒、跪墊，避免與其他人接觸。 今早到黃大仙祠的善信，有本地人，也有居港法國人。

沙灘人多不敢去 母帶5歲仔入祠求平安

因應疫情在3月30日暫停開放及取消所有對外宗教活動的黃大仙祠，今早重開，開放時間至下午5時。早上善信人流不絕，但現場未見過分擠擁。帶兒子到場的陳小姐指，疫情以來多留家防疫，得知黃大仙祠今日重開，特別帶從未參觀過黃大仙祠的五歲兒子到場，她特別稱，不會與他人共同籤筒，「不擔心的，人多我們就走，只拜拜求平安、添香油，不求籤......都是出來走走，沙灘見多人我們都不敢去。」

善信須於跪拜區格仔內參拜

園內外均有告示及廣播呼籲善信注意個人衛生、勤洗手，正殿跪拜區亦以紅色膠紙劃分開善信，每個方格只放一坐墊。職員不時上前呼籲跪拜區善信勿停留在「交叉」位，並提醒未有戴上口罩的人士需要戴好口罩。

善信邵小姐則自備了私家籤筒及跪墊，「這裡有做防疫措施，但不算太嚴謹，都是探熱、戴口罩。」她直言憂心共用籤筒不衛生，故從家中帶了自家籤筒及跪墊，並自備消毒酒精等，加強防疫，「拜完便盡快離開！」

善信邵小姐自備了私家籤筒及跪墊。（黃寶瑩攝）

中五生盼早日復課、身體健康

而中五生葉同學則與父母到場，祈求學業進步、身體健康及希望運氣會較好的他解釋，停課須減少外出，做的練習減少，擔心影響學習進度及明年文憑試，希望早日復課。

法籍家庭首到黃大仙祠 盼感受傳統氣氛

除了善信，亦有法國家庭到黃大仙祠參觀。與丈夫在國際學校工作的Ms Dot說，一家人去年8月來港，雖遇上反修例示威及疫情，但港人熱心有禮，一家人均熱愛香港；疫情期間他們都甚少外出，留意到昨日是佛誕，故想今天假期到重開的黃大仙祠參觀。她說自己無宗教信仰，但不了解祠內規矩，故不打算參拜，只會與家人在廟內參觀。