MOS Burger前僱員指控工傷病假期間遭解僱　要求賠償至少13萬元

今日（1日）是勞動節，關注勞工權益組織「勞工組」今日到鰂魚涌康怡廣場「MOS Burger」分店請願。組織表示，接到MOS Burger前僱員阿Wing求助，指去年於工傷病假期間被無理解僱。勞工組與阿Wing今日中午到分店請願，阿Wing要求MOS Burger必須提供解僱理由，「唔可以話炒就炒」。 她要求MOS Burger支付一個月代通知金，以及她因事件致精神不穩而跌斷腳，賠償至少13萬元。 記者已就事件向MOS Burger查詢，暫未獲回覆。

阿Wing去年5月被調至鰂魚涌康怡廣場MOS Cafe。（MOS Burger Facebook專頁）

稱遭解僱 卻又被會計部問及為何沒上班

阿Wing在去年3月入職，試用期間已獲安排到分店正式上任，然而在6月試用期屆滿前5日、病假期間，有同事告知她公司決定終止合約，而當時同事沒有提供文件等證據。其後該同事再向她發出一封終止僱傭書，其上司亦確認已交給該同事處理。

阿Wing坦言事件令她情緒受極大困擾，精神狀況不穩下，在路上跌斷左腳膝蓋並且住院一個半月，醫生指最少需時半年才康復。但一個月後又接到公司會計部查詢為何沒有上班記錄，阿Wing認為因當時在分店發現各種弊病，包括浪費食物等，故質疑有人偽造公司文件，被人針對。她去年8月就此事MOS Burger北角總部抗議，亦曾寫信到日本總公司作出投訴，然而同樣沒有收到回覆。

「勞工組」今日和阿Wing（黑衣持咪者）到鰂魚涌康怡廣場MOS Burger分店請願。（勞工組提供）

她指，去年9月就工傷事件到勞工處落案，10月到勞資審處正式入稟申索。今年年初MOS Burger透過保險公司聯絡她，提出以數千元「和解」，條件是她須撤銷其在勞資審裁處的起訴。由於涉及不合理解僱，以及在事件中表現出極度不負責任的態度，阿Wing拒絕提議，堅持進行訴訟。

目前就工傷事宜，阿Wing已申請法援準備進行司法程序，今日再次到曾任職的康怡廣場分店抗議，要求ＭOS Burger支付一個月代通知金，亦為她跌斷左腳無法工作而帶來之損失，賠償約13萬元，並向她道歉。