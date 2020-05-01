陶輝牌照屋｜被問寮屋屋主是否親屬　陶輝：直系親屬定義為何？

警務處助理處長陶輝（Rupert Dover）日前被揭報住位於清水灣的牌照屋（寮屋）涉嫌改建，違反牌照條件，而陶輝亦涉非法租用寮屋；陶輝妻子今日再被揭發，涉將毗鄰一個逾千平方呎寮屋作民宿出租，惟不知該物業業權所屬。 陶輝今日下午返回清水灣碧水新村寓所期間被傳媒追訪，多次重申已獲牌照持有人批准居住。對於有報道指，屋主姓劉，其妻則姓張，兩人是否直屬親屬？陶輝則反問「直系親屬的定義是甚麼？我也很有興趣知道」。 警方回應指，如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。民主黨立法會議員林卓廷質疑陶輝知法犯法，促請警隊及輝公開交代，「唔係話私人事就唔公開」。

5月1日，西貢區議員到陶輝報住的牌照屋（寮屋）視察。助理警務處長陶輝涉嫌非法租用牌照屋。陶輝所居住的單位外設有木欄，內面有一個小花園。（張浩維攝）

妻涉寮屋作民宿出租 地政：牌照限作貯物用途

據《蘋果日報》報道，陶輝妻子涉將毗鄰碧水新村61A號一個逾千平方呎寮屋作民宿出租。地政總署深夜回覆查詢表示，根據西貢地政處紀錄，碧水新村61A號位於政府土地牌照範圍內，牌照限作貯物用途。就查詢事宜，西貢地政處會在視察後視乎是否有違規事項採取適當的跟進或執管行動。

稱如地政總署要求離開會遵行

陶輝今日受訪時承認碧水新村1號屋是牌照屋，強調已得到牌照持有人批准居住，而牌照持有人是其妻子的親人，但未有透露兩人是何種親屬關係。

根據法例，寮屋登記人不能更換，亦不可轉租及轉售，只能由直系親屬繼承牌照，被問到兩人屬何種親屬關係？陶輝沒有正面回應，反問「親屬的定義是甚麼？我也很有興趣知道」。陶輝續指，希望政府相關部門作出全面調查，如地政總署最終要求他離開，他願意配合。

林卓廷促警隊作出紀律調查

曾任職廉署調查主任的民主黨立法會議員林卓廷表示，陶輝的醜聞越揭越多，對其私德存有很大的質疑，批評他在鎮壓示威上就極之嚴苛，「唔好對自己又用另一把尺」。林又指出，警隊及陶輝本人亦有需要清楚交代事件，「唔可以話係私人問題就唔公開」，促請警隊作出紀律調查，民政總署及地政總署亦應介入，嚴正執法。

周三（29日）有報道指，警務處助理處長陶輝報住、位於清水灣的牌照屋涉違規改建，而陶輝亦涉嫌非法租用該牌照屋。不過陶輝至今未公開回應報道，以及他與牌照屋持牌人的關係。（資料圖片／張浩維攝）

警方：警務人員投資應避免利益衝突​

警方回覆查詢時指不評論個別個案，一般而言，警務人員可自由進行任何私人投資，但必須嚴格遵守相關的規定及指引，包括《公務員事務規例》、公務員事務局局長所發出的有關通告、通函，以及警務處處長發出的通令或指示所載的規定，避免任何實際或潛在的利益衝突及讓投資風險超出經濟負擔能力。

警方又指出，根據《警察通例》，警務人員於工作時間以外從事任何賺取報酬的外間工作，或於正常辦公時間內從事任何外間工作（不論受薪與否），必須事先獲得批准，並必須符合《公務員事務規例》的規定。如有個別警務人員涉嫌違法或違紀，警隊會按既定機制公平公正調查及積極跟進，不會偏私。