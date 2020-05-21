曉麗苑頻爆渠無水沖涼　關注組批法團不作為　集齊業主簽名求推翻

觀塘居屋曉麗苑坐落半山，環境清靜。不過，曉麗關注組批評，最近屋苑的水務問題嚴重，未計污水滲漏問題，半年內不同座數已爆泵爆喉逾7至8次，有住戶在下班時間無水洗澡，甚至在疫情最嚴重的時候停供鹹水近一周。關注組批評法團未能盡好負責，並發起簽名行動，要求召開業主大會以重組法團。 雖然已成功收集到超過5%的業主簽名達到法定要求開會門檻，但關注組指法團卻以疫情為由，至今仍未交出會議日期。關注組坦言，若最終法團仍然拒絕召開會議，或會交由土地審裁處處理。 《香港01》曾就事件多次以電話、致函及短訊聯絡法團主席蘇麗珍，但對方仍未回覆。

李先生是曉麗關注組的召集人，他亦是曉麗苑的業主之一。（王潔恩攝）

曉麗苑共8幢住宅大樓，合共有約4,800戶。屋苑成立業主立案法團後，一直由前區議員蘇麗珍擔任法團主席，至今已達13年。曉麗關注組說，近半年來，屋苑的渠務或管理問題頻生，令居民不滿。

兩座同日「出事」 要求會面卻被粗口回應

關注組成員陳先生說，3月的其中一天凌晨時分，有一座大廈突然爆食水喉，大量食水湧出。至放工時間終於停水，不少下班回家的住戶無水沖涼。同一時間，又有另一座大廈沙井淤塞，引起多名住戶不滿，當區區議員後來到場協調，打算與法團、管理處、居民三方會面，但稱遭其一名法團委員以粗口責罵。

召集人李先生稱，多個座數大廈的污水喉滲漏，他們翻查會議紀錄後發現，早在2017年，當時的管理公司啟勝已建議法團全面維修屋苑的污水喉管，但法團認為只有損壞後才要維修。

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在2月尾期間，屋苑曾爆鹹水管，鹹水在路面湧出，最終停鹹水近一周。（網上圖片） 曾爆鹹水管變「噴泉」 關注組提到，除了個別座數外，過去亦試過全屋苑遭殃。李先生說，在2月尾期間，屋苑曾爆鹹水管，鹹水在路面湧出，頓時變成「鹹水噴泉」，最終停鹹水近一周，當時正值疫情最嚴重的時候，人人都擔驚受怕。業主梁太直言：「仲話係居屋，公屋都唔會咁啦。」 李先生說，後來打探到消息，事發後管理處曾尋找法團，要求准許批錢作維修，但數日後仍未有回覆，最終要駐屋苑經理直接查詢法團主席，令鹹水最後停近一周，「究竟我哋法團同成班委員做緊咩？」

業主儲備金減約千萬 質素無改善

此外，陳先生又說，翻查核數報告，法團的儲備金由2012年的3,900萬元，大減至去年約2,800多萬元，「無咗成千萬，但屋苑無做過任何大型維修。」他說，過去曾要求法團提交雜項開支單據，對方卻未有交出。

法團後來又發出通告，指前管理公司近年動用備用基金支付經常性開支，又不斷增加維修項目。李先生批評：「如果你啲錢使咗，但點解同時屋苑無改善呢？呢個係居民嘅質疑。」

曉麗關注組說，業主曾就屋苑問題多次發信予法團，惟大部份未有回覆。（王潔恩攝）

發起簽名行動促開業主大會 兩周已達標

日積月累的問題引起居民不滿，關注組在3月發起行動，希望召開業主大會重選法團。李先生說，首周已收集到超過5%的業主簽名，兩周內更已逾10%。按照要求，只要有5%業主要求，主席就要召開業主大會。

曉麗苑的業主立案法團歷年均由蘇麗珍擔任主席。曉麗關注組希望召開業主大會，以重組法團。（王潔恩攝）

或會交由土地審裁處處理

根據法例要求，主席一旦收到不少於5%的業主提出要求，便有法定責任在14天內召開業主大會，並在45天內舉行業主大會。不過，在等候兩周後，法團終於在期限日貼出告示，指考慮到公共衛生安全等因素，需先完成法團管理委員會會議，並在周年業主大會內進行表決各項重要事項後，才會另行安排召開業主特別大會，即至今開會已仍然無期。

李先生說，若最終法團仍然拒絕召開會議，或會交由土地審裁處處理，現時已有業主以個人名義向蘇麗珍發出律師信。

蘇麗珍除了是曉麗苑的法團主席外，過去更在「曉麗」擔任區議員20年，直至最近才被素人張敏峯換上。她過去亦曾擔任監警會委員。（資料圖片／洪琦琦攝）

佳定：去年六月起曾發生兩宗嚴重爆水管事故

現時佳定是曉麗苑的管理公司。佳定回覆查詢時承認，屋苑2月29日早上發生爆鹹水管事故後，管理處已即時通知工程承辦商處理維修水管事宜，但由於工程範圍較廣，管理處取得工程報價和管委會同意後，於3月3日展開維修工程，3月6日恢復供水。

佳定又指，曉麗苑入伙至今逾22年，當中公共設施開始岀現老化也屬無可避免，而屋苑入伙至今未有進行大型維修工程。佳定說，他們自去年6月1日開始服務曉麗苑，當中約發生兩宗嚴重爆水管事故。

曉麗關注組說，已收集足夠的業主簽名可要求召開業主大會。（王潔恩攝）

民政事務總署：疫情過情後應盡快開會

民政事務總署回覆查詢時則指，倘法團管委會主席基於公共衞生的考慮，並在籌備會議方面遇到困難，例如無法借用場地，以致未能按《條例》規定安排會議，主席應將暫時未能召開會議的實際情況，盡快通知各業主，並在疫情過後，盡快召開相關業主大會。