林鄭愛將地政總署署長陳松青　空降食衞局特別組主任掌防疫

特首林鄭月娥愛將地政總署署長陳松青，近日被調到食物及衞生局，出任「主任（衞生）特別職務」一職，其官職為主任（Director），據了解，他將掌新冠肺炎防疫工作。 消息指，今次調動早已安排，屬於公務員團隊的正常調動，與近日警務處助理處長陶輝居所問題無關。原地政總署副署長慕容漢，則接替陳松青署理地政總署署長一職。 公務員事務局晚上回應證實，陳松青將於明日（5日）調任食衞局，出任主任（衞生）特別職務一職 ，協助抗疫工作。有關調任屬政務主任職系人員的正常安排，與近日傳媒有關警方高層的報道沒有絲毫關係。

行政長官林鄭月娥3月13日在發展局局長黃偉綸（右三）和地政總署署長陳松青（右二）陪同下，聽取地政總署測繪處人員介紹該處的研發項目。（政府新聞處圖片）

截止今日晚上9時，政府電話簿網頁顯示，原地政總署署長陳松青被調至食物及衛生局衞生科，職位為「主任（衛生）特別職務」；而原地政總署副署長慕容漢，則接替其署理地政總署署長一職。

翻查資料，陳松青於去年7月公布的「政務官皇榜」中，坐正為「首長級甲級政務官（D6）」，即可出任第 II 組部門首長，高於副秘書長。

陳松青「回歸」食衞局，主理防疫工作，職位為「主任」，但其實為一組之長。（資料圖片）

政府電話簿更新「主任」位列常秘謝曼怡之下

陳松青於今年3月13日，曾與發展局局長黃偉綸陪同特首林鄭月娥，探訪地政總署測繪處，以感謝同事聯同相關部門和民間機構，在短時間內推出「本地情況互動地圖儀表板」。

記者於政府及有關機構電話簿發現，食物及衛生局衛生科特別職務組及其他組別，人員正在作出調動。特別職務組現有三名高層，當中首席助理秘書長(衞生) 特別職務為關可臨，曾任NOW新聞台主播，助理秘書長(衞生)胡卓宏原屬第3組，行政主任則由第4組調過來，可見該部組屬拼奏的新增組別。

特別職務組未有陳松青之名，但可從政府電話簿搜查到，其職位已不是地政總署署長，而是食衞局「主任(衞生)特別職務」，英文為Director (Health) Special Duties。陳為首長級甲級政務官（D6），職級在副秘書長（D4，首長級乙一級政務官）之上，當然也高於首席助理秘書長（D2 ,首長級丙級政務官 ) ，因此不可能是一位「主任仔」。政府電話簿晚上更新，陳的排名在一眾食衞局副秘書長之上，僅次於林鄭另一愛將、常任秘書長謝曼怡。

曾任食衞局副秘書長

據房屋委員會資料，陳松青曾於多個政府部門及機構工作。他早於1991年加入行政職系後，轉職政務職系，曾工作於前政務總署、前規劃環境地政科、前公務員事務科、香港駐日內瓦經濟貿易辦事處和前衞生福利及食物局。



直至近年，他於2008年2月至2012年2月出任食物及衛生局副秘書長（衛生），於2012年2月至6月出任防止及處理潛在利益衝突獨立檢討委員會秘書，於2012年9月至2017年6月出任發展局副秘書長（規劃及地政），最後於2017年7月1日起出任地政總署署長至今，即不足三年，如此快調位屬少見。