【校園天地】設計思維支援學與教　同理心讓STEM教育變得不一樣

全球迅速進入數碼轉型時代， 為培養未來人材，很多中小學校開辦不同的STEM課程，推動包括編程，立體3D打印、鐳射 切割、機械人及AI人工智能等 教學。 然而如何加強學生對STEM學習 的主動性，協助學生「學以致用」 ，以致真正發揮自己技能， 「同理心」就是第一步。

DreamStarter計劃是一個社會創新教育項目，透過一個體驗式的尋夢之旅，我們希望從小培養學生關注聯合國17個世界持續發展目標，運用設計思維教學引導學生以人 為本，建立同理心，培育他們對社區、環境、文化、科技 發展等的觸覺，從中學習企業家精神，為世界帶來正面的改變。

我們認為創新並非「為做而做」，是如何令學生懂得觀察，透過產生「共感」(Empathize)而找出「問題」 (Problem)，然後才利用「科技」實踐創意解決困難。 因此，設計思維(Design Thinking)於近年更值得學界關注和研究，應如何把這個概念融入教學，讓科創教育變得更 有目標和方向。

DreamStarter 讓孩子經歷不一樣的啟夢之旅

DreamStarter 希望從小培養學生運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神，凡事懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。整個計劃更會透過網上眾籌，將社區與學校連結，推動共享資源及經驗分享，提高公眾對學生夢想的關注，協助學生一步步實踐目標。

參與DreamStarter的學校將改變現有上課時間表，一般午飯前的時段學生均按照學校的原定時間表上課；而下午學生則不按年級和能力由學校隨機分班，約8至10人一組，全年跟隨一位擔當協調者(facilitator) 的老師一起共同商討組織一個夢想計劃。

DreamStarter Lite 支援有效運用全方位學習津貼

DreamStarter Lite提供創新教育的課程套件，目的幫助學生通過本計劃提供的學習體驗，從世界持續發展的需要、助人為本的設計思維、 21世紀技能裝備和企業家精神的培養四個層面一步步豐富個人的學 習歷程，促進自主學習，以致將來有堅實的力量實踐夢想，正面的 態度和魄力面對不可預知的未來，回饋社會，幫助世界持續發展。

全港中小學學界活動邀請

【DreamStarter啟夢者計劃簡介會 - 第二場】

日期：2020年5月26日 (星期二）

時間：下午2時至4時

進行形式：Zoom 視像會議

對象：是次活動只限全港註冊中學及小學之校長、副校長、全方位學習統籌主任、升學及就業輔導主任、課程發展主任、STEM統籌主任及各科老師參與。其他私人教育機構恕不招待。

參加方法： 請先填寫網上報名登記表 https://bit.ly/2SgtbRi

上傳資料經專人確定後，閣下將於活動前收到簡介會的Zoom視像會議登入連結及密碼。

截止報名日期: 2020年5月24日



查詢電話: 6978-7787

聯絡電郵: enquiry@dreamstarter.hk

官方網站: DreamStarter.hk

Facebook專頁: facebook.com/dreamstarter.hk