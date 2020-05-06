CU Mask｜口罩價格持續下跌　廁紙滯銷　旺角藥房現結業潮

本港新型冠狀病毒肺炎近日逐漸緩和，政府於昨日（5日）宣布，將向全民派發可重用60次的「CU Mask」（銅芯抗疫口罩）。記者今日（6日）到旺角一帶觀察，發現多間藥房的價格繼續下降，低見120元。有職員表示，待今個月租約期滿後即將結業。

記者今日到旺角一帶觀察，發現最少有三間藥房結業。（歐陽德浩攝）

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政府於昨日（5日）宣布，將向全民派發可重用60次的「CU Mask」（銅芯抗疫口罩）。記者今日（6日）到旺角一帶觀察，發現最少有三間藥房結業，而僅存藥房的口罩的價格低見120元，其中自稱香港品牌的「HW」口罩，從四月中的250元降至150元，跌幅達四成。而對比2月搶口罩潮期間，口罩價格一度高至400元，下跌幅度相當驚人。

自稱香港品牌的「HW」口罩，從四月中的250元降至150元。（歐陽德浩攝）

藥房：一日賣得十盒八盒

有不願上鏡的藥房職員指，最近的銷情慘淡，「一日賣得十盒八盒，得嗰千幾兩千蚊生意，返12個鐘坐足12個鐘！」他又指，旺角的藥房並非做街坊生意，其他貨品同樣濟銷，「藥油一支都賣唔到。」

他透露，所在的藥房在今個月後將約滿結業，即使業主樂意減租，亦無法支撐，更指附近一帶已有三間藥房結業。他亦預料，疫情完結後仍然沒有生意，因遊客未必敢外遊消費。而在藥房結業後，他自言前路茫茫，「唉，諗唔到做乜，𠵱家各行各業都唔掂。」

口罩的價格降至最低120元，相比4月中約一盒口罩200元，不足半個月再跌近四成。（歐陽德浩攝）

廁紙滯銷 買口罩加錢可換購

問到政府派發的口罩，會否對他們造成衝擊。他重申，口罩近日已無人問津，因本地推出多款口罩，而市民已積存足夠的存量，供過於求，價格已跌至200元以下。他更指，藥房在先前搶購潮採購大量廁紙，至今仍未清貨，只好推出買口罩加20元換購的優惠，「廁紙都郁唔到要蝕本走，咪做啲優惠益街坊囉。」