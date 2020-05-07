【新冠肺炎】美容業總會為300間中心噴抗菌塗層　批霧化指引含糊

香港連續17日沒有新型肺炎的本地感染個案，政府決定容許美容院在星期五 （8日）重開。美容業總會創會主席葉世雄認為，政府要求美容師要戴面罩、口罩等並不難實行，為進一步挽回客人信心，總會前日起為300間美容中心噴灑抗菌塗層。 但他認為政府規定「不得使用霧化化學品」用字含糊，「有部分儀器無加熱，但會用高壓將啲水變成霧，咁係咪唔用得呢？」需要等待政府釐清。葉世雄坦言行業以預繳或套餐收費較多，故不會一復工便即時有收入，但仍樂觀兩至三月內，可以回復停業前的生意。

美容業總會創會主席葉世雄指出，業界對政府所提的「霧化化學品」用字則抱有懷疑，故有部分療程會先暫停。（羅君豪攝）

美容業停業28日後，終可在本周五重開。美容業總會獲贊助50萬元，協功300間美容中心噴灑美觸媒抗菌塗層，增加店內的衞生，至昨日 （6日）傍晚已有50多間完成程序。美容業總會創會主席葉世雄表示，不少會員反映周五的預約已經爆滿，雖然在預繳或套餐收費下，業界不會有即時收入，相信只要業界能夠做生意約在兩至三月回復。

政府向美容業界發新指示，要求向客人量度體溫，美容師要在業務期間戴面罩或護目鏡、口罩，另外所有毛巾及消耗品均須於每次使用後更換，同時禁止場所內使用蒸汽機器及霧化化學品。葉世雄指出，所有衞生要求業界都可以達到，但他們對「霧化化學品」用字則抱有懷疑，認為定義含糊。他解釋「部分儀器無加熱，但會用高壓將啲水變成霧」，如近期流行的auqa peel等療程，業界因擔心會觸反指示，現時會暫時部分的療程或服務，等待政府進一步釐清。

提供頭皮護理亦屬美容服務，同樣受政府的新指引所限。（羅君豪攝）

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復業首日預約已滿 每名客人安排獨立房間

在旺角彌敦道開設美容中心的蘇峻甡透露，復業首日預約已滿，公司已經跟隨政府的指引訂購面罩等防疫用品，也會額外向客人提供鞋套、要求美容師每四小時更換一次口罩。另外為增加社交距離，中心會安排所有客人預約時間分隔至少五分鐘，以及向所有客人提供獨立房間，「個time slot盡量不會重疊，減少大家係大堂聚集。」

蘇峻甡指出，美容中心佔地約4000呎共有16間房間，不單提供美容服務也有頭髮護理的療程，但因涉及頭皮的療程，政府亦定義為美容中心，故過去28日是完全未有營業，要安排部分員工放無薪假期。政府向業界提供3至10萬元的資助足夠嗎？他直言租金已經涉及6位數字，資助不能夠彌補過去的損失，但他認為復工的首要工作是恢復客人的信心，「我哋做好衞生令客人有返信心，相信生意可以返到嚟。」