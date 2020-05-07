CU Mask│創科局：晶苑集團是其一生產商　唔明點解話有利益輸送

政府周二（5日）宣布向全民派發「銅芯抗疫口罩」，惟創新及科技局一直未有透露口罩生產商，亦沒有指標。創科局常任秘書長蔡淑嫻今早（7日）接受港台節目訪問，終公開處理較大規模口罩生產為晶苑集團以及其位於越南的廠房；荃灣南豐紗廠、土瓜灣聯業製衣則同樣以無償性質，分別借出地方擺放車間及負責較小規模的生產線；位於大埔工業邨的龍達製衣則負責消毒工作。 翻查資料，晶苑集團其中一名執行董事王志輝亦是香港紡織及成衣研發中心董事。蔡淑嫻稱，晶苑集團得悉政府有此項目，隨即「擺開啲嘢幫手」，續指「唔明點解話有利益輸送，佢地（晶苑集團）面對成本、運輸海鮮價，都唔知可唔可以收返成本。」

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創科局常任秘書長蔡淑嫻解釋，原本未有透露生產商名稱是「唔想麻煩人哋」，但昨晚商討後終同意公開相關資料，並承認負責較大規模的口罩生產工作為晶苑集團及其位於越南的廠房，解釋該地無出口限制，且有臭氧及大型車間。

一度接觸其他生產商 均未能提供無塵車間及臭氧消毒

她續指，生產重用口罩須進行消毒工作，故需要無塵車間及臭氧消毒的設備，而香港能夠提供上述設施配備的地方「非常少」，故一度接觸其他生產商最後都未能提供。

蔡淑嫻透露，政府由1月底、2月初因應疫情，曾嘗試直接採購及全球招標口罩均出現困難，故2月初決定委託香港紡織及成衣研發中心統籌重用口罩工作。她多次重申，中心屬非牟利、全數由政府資助，故強調是次項目並無得益。加上，當局亦曾聯絡10多家生產商、設計或代理公司，惟最終相關公司未能達到一定口罩效用或出示檢測證明，僅研發中心取得相關認證，故以直接採購方式處理，且符合政府採購規則。