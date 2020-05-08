兼職新巴司機坐城巴時打車長　令巴士失控撞壆　被判入獄21天

兼職新巴司機乘搭城巴時，因路線問題與司機爭執，期間涉拳打對方左面兼捉左臂，令巴士失控撞向上路壆，最終自己亦同告受傷。他早前承認襲擊致造成身體傷害罪，辯方今（8日）於西九龍裁判法院指被告因家人患癌心情低落，又指事主出言侮辱其家人，才伸手脫下對方口罩以便投訴，並無意揮拳。裁判官劉淑嫻認為說法不合理，最終判囚21日。

被告鄧少鋒（50歲）承認於去年5月24日在A21線城巴上，非法及惡意傷害54歲的鄭姓司機。

聲稱怕阻事主收工想提早落車

辯方求情時指，事主駕駛城巴駛過客運大樓站後，在車內發現只餘被告一人。被告有感到他似阻事主收工，故打算提早下車，惟事主突然煞車，隨後雙方開始口角。辯方稱，事主以粗口罵被告及其家人，被告欲作投訴，但因車內未有掛出司機證，便伸手意圖脫下對方口罩。辯方又補充，當時被告因家人患癌而心情低落，卥莽行事，但無意向事主揮拳。

官指被告說法不合理

裁判官謂，雖然控方沒有爭議被告稱欲脫去事主口罩一說，但認為被告說法亦不合理，形容被告行為卥莽、懷有敵意，令事主受驚，但信納他因家庭狀況受到打擊，但被告明知不得騷擾車長仍然犯法，以42日監禁為起刑點，被告認罪獲減三分一刑期，再因家庭狀況扣減7天，最終須入獄21日。

案件編號：WKCC4358/2019