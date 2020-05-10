母親節│天文台今年首發酷熱天氣警告　錄32.2度半世紀最熱母親節

今日（10日）是母親節，天氣繼續炎熱，天文台發出全年首個酷熱天氣警告，並於總部錄得32.2度，刷今年新高，同時亦是半世紀以來最熱母親節；酷熱天氣下，本港不少地區於下午開始高溫逾35度，包括元朗公園、石崗、上水、大美篤。 另外，天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區正在增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

今日（10日）是母親節，天氣繼續炎熱，天文台更發出全年首個酷熱天氣警告。（鄭子峰攝）

天文台預料，今日最高氣溫為32度，最低則為28度。直至下午1時15分，天文台發出今年首個酷熱天氣警告，並於總部錄得32.2度，刷新今年新高；翻查記錄，1967年母親節同樣錄得32.2度，因此今日是半世紀(53年）以來最熱母親節。

事實上，歷來最高溫母親節為1958年，錄得33.3度。

根據分區氣溫，直至今日下午1時10分，大美督高達35.5度，元朗公園則有34.7度；至下午1時40分，氣溫已進一步上升，大美督升至36.1度，上水35度，元朗公園35.1度，將軍澳34.1度。

料明日有幾陣狂風雷暴

天文台預計，一道低壓槽會在未來一兩日於廣東沿岸徘徊，該區會有雷雨，預料明日將有驟雨及幾陣狂風雷暴，驟雨將會持續至周三，其後本港會繼續炎熱，最高氣溫維持31至32度，至下周一起，局部地區將有驟雨。

此外，天文台又指，位於菲律賓以東海域的低壓區正在增強，會逐漸發展，並預料在本週中期移向菲律賓中部一帶。