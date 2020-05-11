逃犯條例｜清潔工涉以心口貼心口式阻警追少年　被控阻差案開審

反修例運動去年引發多場示威，一名清潔工涉在的「8.5全港三罷」期間，在警員欲向一名年約15歲少年查身份證時，伸開雙手，並以「心口對心口」式阻警員前進，更向少年說「走，走啊」。少年最後逃離現場，清潔工卻當場被捕，並被控阻差辦工罪，他否認指控，案件今(11日)在九龍城法院開審。

被告何永隆被指助一名約15歲少年逃走，被控阻差辦工罪。(李慧娜攝)

被告何永隆（49歲）被指於8月5日在深水埗欽洲街及長沙灣道交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤。

警長指少年曾以粗口罵警

涉案警長馮耀彤作供時指，當晚現場有示威者非法集結，而警方築起防線，而該些示威者曾向警方進行挑釁及指罵。馮憶述，期間一名約15歲少年行近他，並說：「望咩，死差佬，X你老母，咩呀。」馮稱因懷疑少年涉非法集結，於是欲上前截查他，並向他說：「警察，我要睇你身份證。」

被告阻擋警員去路並向少年說「走啊」

馮指，少年向後退，當他欲走近少年時，身黑色上衣及拖鞋的被告突然出現，並伸開雙手擋著其去路，並與他「心口貼心口」。被告又曾向少年說：「走，走啊。」馮當時認為被告為讓少年離開，才擋著他，而少年及後沿長沙灣道向太子方向跑走。

警長馮耀彤指被告何永隆伸開雙手並與他心口貼心口的阻擋其去路。(李慧娜攝)

指少年逃跑被告未有依令行開

馮表示，他看到該15歲少年跑走後，他曾叫被告「行開」，但被告沒有理會，他與同袍於是將被告帶往欽洲街封鎖線內，惟期間被告一直表現激動，欲掙脫警方控制，馮於是在欽洲街與同袍將被告制服在地上。

馮稱以膠索帶為被告上手銬，並以阻差辦公罪拘捕他，再將他帶往深水埗警署轉交值日官處理。

案件編號：KCCC2077/2019