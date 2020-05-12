母親節和你SING︳警員攝錄記者讀身份證號碼　記協向私隱專員跟進

警員前晚（10日）在旺角驅散及拘捕懷疑干犯限聚令的人群，與正在採訪記者發生衝突，期間多次向記者噴射胡椒噴霧。香港記者協會主席楊健興今早（12日）在港台節目《千禧年代》中表示，當晚的情況「相當惡劣」，有記者被要求向警方鏡頭讀出姓名、身分證號碼及所屬機構，方准離開。他表示會向私隱專員公署跟進事件。 前日《深學媒體》兩名分別12歲及16歲的記者被警員帶走，「小記者」備受社會關注。楊認為學生記者採訪在原則上沒有大問題，但他們需小心留意安全問題 ，採訪期間需找適當位置，不令執法者有麻煩。

楊建興：清楚感覺到警方侮辱記者

香港記者協會楊健興形容，當晚的情況「相當惡劣」，「知道警察有向記者噴胡椒、要求記者熜機、說話好難聽，都唔符合警察通例。」通例要求警察不可遮擋記者的鏡頭、不可阻止拍攝，但這情況已非昨日才發生。當晚有多名記者被要求「踎低」，在街頭蹲下接受搜查，楊認為警員需要有理由懷疑記者準備犯法，才有權要求截停及搜查等， 否則此做法是不合理，清楚感覺到警方在侮辱記者。他斥責警員做法「粗暴、不文明」，建議警方管理層查看當晚的片段，討論一下警員的行為是否有問題。

有記者被要求向警方鏡頭讀出姓名、身分證號碼及所屬機構，方准離開。楊健興表示，會向私隱專員公署跟進事件，或需當事人親自投訴。

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記者太多非警員暴力對待的理由

對於有指衝突現場記者太多，楊健興說，太多記者可能是事實，但現場混亂歸咎於記者太多的說法屬誤導，亦不是警員暴力對待記者的理由。他指出，記者如有違法，警員有權拘捕；如記者阻礙警員工作，警員可要求讓路，但前晚記者根本無路可走，無時間及空間找到合適位置，警員便直接噴胡椒，做法不公平。

中學生記者需小心留意安全

前日《深學媒體》兩名分別12歲及16歲的記者被警員帶走，記者年紀之輕備受關注，亦有人批評有關機構置孩子安危於不顧。楊健興說，去年6月開始見到學生媒體，記者多為大學新聞系學生，明白學生亦非常關注社會情況。他認為「小記者」探訪衝突情況，在原則上沒有大問題，但他們需小心留意安全問題 ，採訪期間需找適當位置，不令執法者有麻煩。他坦言對於 中學生媒體平台不太清楚，但由於衝突情況複雜，記者的父母及老師都應協助分析情況。

有指學生記者影響記者整體水平，楊健興稱，倘記者在現場不是作採訪活動、採訪期間言行不恰當、參與示威或妨礙到其他媒體，會對其他記者構成影響。他強調記者應清楚自己的身份，言行恰當便可。