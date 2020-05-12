梁國雄涉搶文件被裁控罪不當　律政司不服　指議員特權非絕對

社民連成員梁國雄「長毛」於2016年入立法會議員時，搶去時任發展局副局長馬紹祥卓上的文件。他被控《立法會（權力及特權）條例》的藐視罪，惟裁判官指特權法保障議員的言論及辯論自由，條例不適用於立法會議員。律政司不服，以案件呈述方式提出上訴，案件今（12日）在高等法院審理。律政司代表強調，議員受特權法的保障非絕對。若議員做出擾亂行為，令其他議員不能履行其責任，立法會亦難以運作。

本案主要爭議在於《立法會（權力及特權）條例》第17（c）條的藐視立法會罪，是否適用於立法會議員。

律政司認為條例適用於議員

刑事檢控專員梁卓然陳詞稱，《立法會（權力及特權）條例》確保議員，可有秩序和有效地履行職責。而當中的第17(c)，律政司認為亦適用立法會議員。

梁卓然強調，議員受特權法保障的言論自由及辯論自由，並非絕對。若他們享有此自由屬絕對，做出擾亂的行為，會令其他議員不能履行其責任，立法會亦難以運作。他又指，議員在立法會的發言受特權法保護，但搶文件不屬「發言」。

議員行為不應由法庭決定

代表梁國雄的大律師吳靄儀則指，議員享有絕對的言論自由及辯論自由，而第17(c)並不適用於議員。吳強調，立法會議員在會議中，或有好或不好的行為，但不應由法庭決定他們的行為屬好或不好，應由立法會自行處理。吳指，若議員做出擾亂的行為，而該行為與會議有直接關連，則應受特權法保障。

案件編號：HCMA520/2018